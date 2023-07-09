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Прихожан УПЦ начали пропускать в Киево-Печерскую лавру на богослужение - РИА Новости, 09.07.2023
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Религия
 
09:43 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/lavra-1883049719.html
Прихожан УПЦ начали пропускать в Киево-Печерскую лавру на богослужение
Прихожан УПЦ начали пропускать в Киево-Печерскую лавру на богослужение - РИА Новости, 09.07.2023
Прихожан УПЦ начали пропускать в Киево-Печерскую лавру на богослужение
Прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) начали пропускать в Киево-Печерскую лавру на воскресное богослужение, сообщает Союз православных... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T09:43
2023-07-09T09:43
религия
украина
киев
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) начали пропускать в Киево-Печерскую лавру на воскресное богослужение, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале. Ранее УПЦ сообщала, что ее прихожан не пропускают в Киево-Печерскую лавру на воскресное богослужение. По данным СПЖ, около 300 прихожан УПЦ ждали пропуска в храм. "Киево-Печерская лавра. После проверки документов верующих начали пускать в обитель", - говорится в сообщении СПЖ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева. Киево-Печерская лавра основана в XI веке, это древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты на территории Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882723957.html
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украина, киев, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь
Религия, Украина, Киев, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь
Прихожан УПЦ начали пропускать в Киево-Печерскую лавру на богослужение

СПЖ: прихожан УПЦ начали пропускать в Киево-Печерскую лавру после проверки документов

© AP Photo / Natacha PisarenkoЖенщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) начали пропускать в Киево-Печерскую лавру на воскресное богослужение, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале.
Ранее УПЦ сообщала, что ее прихожан не пропускают в Киево-Печерскую лавру на воскресное богослужение.
По данным СПЖ, около 300 прихожан УПЦ ждали пропуска в храм.
"Киево-Печерская лавра. После проверки документов верующих начали пускать в обитель", - говорится в сообщении СПЖ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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7 июля, 09:51
Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева.
Киево-Печерская лавра основана в XI веке, это древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты на территории Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений.
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