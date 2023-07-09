https://ria.ru/20230709/kontrnastuplenie-1883124033.html

Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий

Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий - РИА Новости, 09.07.2023

Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий

Владимир Зеленский в интервью заявил, что контрнаступление украинских войск "не застряло на одном месте, а продвигается", признав при этом, что его темпы не... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T17:04

2023-07-09T17:04

2023-07-09T17:04

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир зеленский

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью заявил, что контрнаступление украинских войск "не застряло на одном месте, а продвигается", признав при этом, что его темпы не соответствуют ожидаемым. "Все мы хотим, чтобы это происходило быстрее. Каждый день означает потери среди украинцев. Мы продвигаемся, мы не застряли на одном месте", - сказал Зеленский в интервью телеканалу ABC News. При этом он добавил, что "все желали бы видеть, чтобы контрнаступление завершилось в более короткие сроки". Также Зеленский заявил, что не ощущает какого-либо давления со стороны своих партнеров на Западе в контексте контрнаступления. "Я не чувствую какого-либо давления. По всей видимости, они понимают, насколько непросто и сложно нам выживать, бороться и перехватывать инициативу, учитывая общую мощь России и объемы ее вооружений", - добавил он. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.

https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

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в мире, россия, киев, польша, владимир зеленский, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато