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Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий - РИА Новости, 09.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:04 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/kontrnastuplenie-1883124033.html
Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий
Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий - РИА Новости, 09.07.2023
Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий
Владимир Зеленский в интервью заявил, что контрнаступление украинских войск "не застряло на одном месте, а продвигается", признав при этом, что его темпы не... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T17:04
2023-07-09T17:04
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
польша
владимир зеленский
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью заявил, что контрнаступление украинских войск "не застряло на одном месте, а продвигается", признав при этом, что его темпы не соответствуют ожидаемым. "Все мы хотим, чтобы это происходило быстрее. Каждый день означает потери среди украинцев. Мы продвигаемся, мы не застряли на одном месте", - сказал Зеленский в интервью телеканалу ABC News. При этом он добавил, что "все желали бы видеть, чтобы контрнаступление завершилось в более короткие сроки". Также Зеленский заявил, что не ощущает какого-либо давления со стороны своих партнеров на Западе в контексте контрнаступления. "Я не чувствую какого-либо давления. По всей видимости, они понимают, насколько непросто и сложно нам выживать, бороться и перехватывать инициативу, учитывая общую мощь России и объемы ее вооружений", - добавил он. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.
https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html
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в мире, россия, киев, польша, владимир зеленский, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Польша, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий

Зеленский признал, что контрнаступление продвигается не так быстро, как планировал Киев

© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью заявил, что контрнаступление украинских войск "не застряло на одном месте, а продвигается", признав при этом, что его темпы не соответствуют ожидаемым.
"Все мы хотим, чтобы это происходило быстрее. Каждый день означает потери среди украинцев. Мы продвигаемся, мы не застряли на одном месте", - сказал Зеленский в интервью телеканалу ABC News.
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При этом он добавил, что "все желали бы видеть, чтобы контрнаступление завершилось в более короткие сроки".
Также Зеленский заявил, что не ощущает какого-либо давления со стороны своих партнеров на Западе в контексте контрнаступления.
"Я не чувствую какого-либо давления. По всей видимости, они понимают, насколько непросто и сложно нам выживать, бороться и перехватывать инициативу, учитывая общую мощь России и объемы ее вооружений", - добавил он.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевПольшаВладимир ЗеленскийСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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