Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий
Зеленский признал, что контрнаступление продвигается не так быстро, как планировал Киев
© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью заявил, что контрнаступление украинских войск "не застряло на одном месте, а продвигается", признав при этом, что его темпы не соответствуют ожидаемым.
"Все мы хотим, чтобы это происходило быстрее. Каждый день означает потери среди украинцев. Мы продвигаемся, мы не застряли на одном месте", - сказал Зеленский в интервью телеканалу ABC News.
При этом он добавил, что "все желали бы видеть, чтобы контрнаступление завершилось в более короткие сроки".
Также Зеленский заявил, что не ощущает какого-либо давления со стороны своих партнеров на Западе в контексте контрнаступления.
"Я не чувствую какого-либо давления. По всей видимости, они понимают, насколько непросто и сложно нам выживать, бороться и перехватывать инициативу, учитывая общую мощь России и объемы ее вооружений", - добавил он.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.