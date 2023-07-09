https://ria.ru/20230709/kontrnastuplenie-1883053481.html

СМИ: украинские военные пожаловались на дефицит бронетехники и боеприпасов

СМИ: украинские военные пожаловались на дефицит бронетехники и боеприпасов - РИА Новости, 09.07.2023

СМИ: украинские военные пожаловались на дефицит бронетехники и боеприпасов

ВСУ не хватает танков и бронетехники для захвата российских оборонительных линий, штурмы заканчиваются серьезными потерями, сообщает газета Wall Street Journal, РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T10:30

2023-07-09T10:30

2023-07-09T10:30

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ВСУ не хватает танков и бронетехники для захвата российских оборонительных линий, штурмы заканчиваются серьезными потерями, сообщает газета Wall Street Journal, корреспондент которой побеседовал с командиром мотострелкового подразделения с позывным "Вадос". По его словам, чтобы взять российские позиции, украинским военным нужно предварительно обстрелять их, а затем продвигаться с использованием бронетехники, но это трудно осуществить из-за недостатка танков и бронемашин. "Киев пытается ослабить российскую оборону перед вводом войск, но у него нет достаточно боеприпасов, чтобы просто сравнять с землей деревни под контролем России", - пишет газета. Украинские военные жалуются, что из-за дефицита бронемашин замедляется наступление. Согласно "Вадосу", за месяц с начала контрнаступления он не участвовал ни в одной операции по взятию российских позиций, которая бы закончилась успехом. При этом, как отмечают украинские солдаты на южном фронте, в ходе одного штурма подразделение ВСУ может потерять "десятки" человек. Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф, украина