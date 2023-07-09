https://ria.ru/20230709/kontrnastuplenie-1883053481.html
СМИ: украинские военные пожаловались на дефицит бронетехники и боеприпасов
СМИ: украинские военные пожаловались на дефицит бронетехники и боеприпасов - РИА Новости, 09.07.2023
СМИ: украинские военные пожаловались на дефицит бронетехники и боеприпасов
ВСУ не хватает танков и бронетехники для захвата российских оборонительных линий, штурмы заканчиваются серьезными потерями, сообщает газета Wall Street Journal, РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T10:30
2023-07-09T10:30
2023-07-09T10:30
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ВСУ не хватает танков и бронетехники для захвата российских оборонительных линий, штурмы заканчиваются серьезными потерями, сообщает газета Wall Street Journal, корреспондент которой побеседовал с командиром мотострелкового подразделения с позывным "Вадос". По его словам, чтобы взять российские позиции, украинским военным нужно предварительно обстрелять их, а затем продвигаться с использованием бронетехники, но это трудно осуществить из-за недостатка танков и бронемашин. "Киев пытается ослабить российскую оборону перед вводом войск, но у него нет достаточно боеприпасов, чтобы просто сравнять с землей деревни под контролем России", - пишет газета. Украинские военные жалуются, что из-за дефицита бронемашин замедляется наступление. Согласно "Вадосу", за месяц с начала контрнаступления он не участвовал ни в одной операции по взятию российских позиций, которая бы закончилась успехом. При этом, как отмечают украинские солдаты на южном фронте, в ходе одного штурма подразделение ВСУ может потерять "десятки" человек. Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.
https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, НАТО, Вооруженные силы РФ, Украина
СМИ: украинские военные пожаловались на дефицит бронетехники и боеприпасов
WSJ: ВСУ не хватает танков, бронемашин и снарядов для захвата российских линий обороны
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
ВСУ не хватает танков и бронетехники для захвата российских оборонительных линий, штурмы заканчиваются серьезными потерями, сообщает газета Wall Street Journal
, корреспондент которой побеседовал с командиром мотострелкового подразделения с позывным "Вадос".
По его словам, чтобы взять российские позиции, украинским военным нужно предварительно обстрелять их, а затем продвигаться с использованием бронетехники, но это трудно осуществить из-за недостатка танков и бронемашин.
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"Киев пытается ослабить российскую оборону перед вводом войск, но у него нет достаточно боеприпасов, чтобы просто сравнять с землей деревни под контролем России", - пишет газета.
Украинские военные жалуются, что из-за дефицита бронемашин замедляется наступление. Согласно "Вадосу", за месяц с начала контрнаступления он не участвовал ни в одной операции по взятию российских позиций, которая бы закончилась успехом. При этом, как отмечают украинские солдаты на южном фронте, в ходе одного штурма подразделение ВСУ может потерять "десятки" человек.
Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.