Упорство российских войск тормозит украинское наступление, пишут СМИ
Times: упорство и возросшая эффективность российских войск тормозят украинское наступление
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоеннослужащий отряда спецназначения "Вихрь" на огневой позиции в южном секторе СВО
Военнослужащий отряда спецназначения "Вихрь" на огневой позиции в южном секторе СВО. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Украинское наступление тормозят значительно возросшая эффективность российских войск и упорство российских военных, что демонстрирует отсутствие серьезных успехов ВСУ на фронте, пишет британский политолог и автор книг о России Марк Галеотти в статье для газеты Times.
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"Русские также продемонстрировали способность извлекать уроки из последних 16 месяцев войны, от лучшего управления своей артиллерией до координации действий своих беспилотников", - пишет Галеотти.
Он приводит слова аналитика британского министерства обороны, который охарактеризовал положительные изменения внутри российской армии как "вынужденную адаптацию под огнем - часто грубую, но эффективную".
По словам Галеотти, ВС РФ внедряют новое оружие и модификации, а также шире используют авиационную мощь, в том числе больше задействуя вертолеты Ка-52 "Аллигатор", вооруженные противотанковыми ракетами. Также отмечается важность национальной военной культуры, под влиянием которой "русские при всех своих несомненных успехах в наступлении продемонстрировали особое упорство в обороне".
В пятницу замминистра обороны США Колин Каль заявил, что контрнаступление украинских войск продвигается медленнее, чем надеялись в Вашингтоне.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.