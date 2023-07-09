https://ria.ru/20230709/kontrnastuplenie-1883041946.html

Упорство российских войск тормозит украинское наступление, пишут СМИ

Упорство российских войск тормозит украинское наступление, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2023

Упорство российских войск тормозит украинское наступление, пишут СМИ

Украинское наступление тормозят значительно возросшая эффективность российских войск и упорство российских военных, что демонстрирует отсутствие серьезных... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T07:55

2023-07-09T07:55

2023-07-09T07:56

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Украинское наступление тормозят значительно возросшая эффективность российских войск и упорство российских военных, что демонстрирует отсутствие серьезных успехов ВСУ на фронте, пишет британский политолог и автор книг о России Марк Галеотти в статье для газеты Times. "Русские также продемонстрировали способность извлекать уроки из последних 16 месяцев войны, от лучшего управления своей артиллерией до координации действий своих беспилотников", - пишет Галеотти. Он приводит слова аналитика британского министерства обороны, который охарактеризовал положительные изменения внутри российской армии как "вынужденную адаптацию под огнем - часто грубую, но эффективную". По словам Галеотти, ВС РФ внедряют новое оружие и модификации, а также шире используют авиационную мощь, в том числе больше задействуя вертолеты Ка-52 "Аллигатор", вооруженные противотанковыми ракетами. Также отмечается важность национальной военной культуры, под влиянием которой "русские при всех своих несомненных успехах в наступлении продемонстрировали особое упорство в обороне". Автор статьи заявляет, что, несмотря на то что российская армия "в лучшей форме", украинское наступление всё еще находится на начальной стадии и продлится всё лето, а украинцы могут надеяться на какой-то символический успех перед саммитом НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. В пятницу замминистра обороны США Колин Каль заявил, что контрнаступление украинских войск продвигается медленнее, чем надеялись в Вашингтоне. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.

https://ria.ru/20230709/spetsoperatsiya-1883036595.html

https://ria.ru/20230709/spetsoperatsiya-1883036336.html

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россия, вооруженные силы украины, сша, нато, в мире