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СПЖ назвал перевод храма УПЦ в раскольническую ПЦУ незаконным
СПЖ назвал перевод храма УПЦ в раскольническую ПЦУ незаконным - РИА Новости, 09.07.2023
СПЖ назвал перевод храма УПЦ в раскольническую ПЦУ незаконным
Храм святого Архистратига Михаила канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области незаконным голосованием переведен в раскольническую... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T15:39
2023-07-09T15:39
2023-07-09T15:39
религия
украина
киевская область
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
россия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Храм святого Архистратига Михаила канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области незаконным голосованием переведен в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). "в бородянке киевской области 9 июля 2023 года сторонники пцу провели территориальные сборы и перевели храм св. архистратига михаила в пцу. юриста упц, которая попыталась пресечь незаконное голосование, вывела полиция", - говорится в сообщении на сайте СПЖ. Уточняется, что по итогу действующий настоятель был выселен из храма. Вместо него назначили священника ПЦУ отца Дмитрия. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230709/lavra-1883111621.html
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СПЖ назвал перевод храма УПЦ в раскольническую ПЦУ незаконным
СПЖ: храм канонической УПЦ в Киевской области перевели в раскольническую ПЦУ незаконно