Рейтинг@Mail.ru
СПЖ назвал перевод храма УПЦ в раскольническую ПЦУ незаконным - РИА Новости, 09.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:39 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/khram-1883114994.html
СПЖ назвал перевод храма УПЦ в раскольническую ПЦУ незаконным
СПЖ назвал перевод храма УПЦ в раскольническую ПЦУ незаконным - РИА Новости, 09.07.2023
СПЖ назвал перевод храма УПЦ в раскольническую ПЦУ незаконным
Храм святого Архистратига Михаила канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области незаконным голосованием переведен в раскольническую... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T15:39
2023-07-09T15:39
религия
украина
киевская область
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764170_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_7dd74812523d296b855cc115c6b6f4d9.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Храм святого Архистратига Михаила канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области незаконным голосованием переведен в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). "в бородянке киевской области 9 июля 2023 года сторонники пцу провели территориальные сборы и перевели храм св. архистратига михаила в пцу. юриста упц, которая попыталась пресечь незаконное голосование, вывела полиция", - говорится в сообщении на сайте СПЖ. Уточняется, что по итогу действующий настоятель был выселен из храма. Вместо него назначили священника ПЦУ отца Дмитрия. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230709/lavra-1883111621.html
украина
киевская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764170_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1a2a11d91316052b99acfa0a94eec18f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киевская область, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, россия
Религия, Украина, Киевская область, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Россия
СПЖ назвал перевод храма УПЦ в раскольническую ПЦУ незаконным

СПЖ: храм канонической УПЦ в Киевской области перевели в раскольническую ПЦУ незаконно

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПравославный крест
Православный крест - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Православный крест. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Храм святого Архистратига Михаила канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области незаконным голосованием переведен в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
"в бородянке киевской области 9 июля 2023 года сторонники пцу провели территориальные сборы и перевели храм св. архистратига михаила в пцу. юриста упц, которая попыталась пресечь незаконное голосование, вывела полиция", - говорится в сообщении на сайте СПЖ.
Уточняется, что по итогу действующий настоятель был выселен из храма. Вместо него назначили священника ПЦУ отца Дмитрия.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Божественная литургия митрополита Онуфрия в Киевской лавре
В Киевской лавре на службе главы УПЦ было намного больше людей, чем у ПЦУ
Вчера, 15:20
 
РелигияУкраинаКиевская областьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала