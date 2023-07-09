https://ria.ru/20230709/izrail-1883129977.html

Израиль успешно испытал систему ПРО "Праща Давида"

Израиль успешно испытал систему ПРО "Праща Давида" - РИА Новости, 09.07.2023

Израиль успешно испытал систему ПРО "Праща Давида"

Израиль успешно завершил серию комплексных испытаний системы ПРО "Праща Давида" спустя два месяца после того, как эта система была впервые применена в ходе... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T17:59

2023-07-09T17:59

2023-07-09T17:59

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июл - РИА Новости. Израиль успешно завершил серию комплексных испытаний системы ПРО "Праща Давида" спустя два месяца после того, как эта система была впервые применена в ходе израильской операции "Щит и стрела" в секторе Газа, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства обороны страны. "Министерство обороны ... совместно с ВВС Израиля и концерном Rafael (производитель системы) успешно провели серию учений и испытаний на юге Израиля, в ходе которых система противовоздушной и противоракетной обороны "Праща Давида" перехватывала цели в рамках сложных сценариев. Сценарии имитировали передовые угрозы, усиливая таким образом возможности системы и значительно улучшая многоуровневую систему противовоздушной и противоракетной обороны Государства Израиль", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, через два месяца после первого боевого применения по перехвату целей в ходе обмена ударами с боевиками в Газе, "Праща Давида" успешно была испытана в противодействии таким угрозам, как баллистические и крылатые ракеты, самолеты и БПЛА. Отмечается, что в испытаниях также участвовали оборонные компании Israel Aerospace Industries (IAI) и Elbit Systems. Система ПРО "Праща Давида" была совместно разработана Организацией противоракетной обороны Израиля и Агентством противоракетной обороны США в 2009 году, при этом израильский концерн Rafael Advanced Defense Systems выступает в качестве главного подрядчика. Система, окончательно принятая на вооружение израильской армии в 2017 году, предназначена для перехвата передовых воздушных целей, включая баллистические ракеты, самолеты, БПЛА и ракеты от малой до средней дальности. Для перехвата ракет из сектора Газа обычно используется система "Железный купол", предназначенная для ракет малой дальности. В многоуровневой системе противовоздушной обороны Израиля также присутствует система ПРО "Хец", предназначенная для перехвата баллистических ракет и ракет большой дальности.

https://ria.ru/20230705/izrail-1882303442.html

https://ria.ru/20230708/izrail-1882912480.html

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