https://ria.ru/20230709/granitsa-1883152179.html

В Белоруссии сообщили о возобновлении работы КПП на границе с Литвой

В Белоруссии сообщили о возобновлении работы КПП на границе с Литвой - РИА Новости, 09.07.2023

В Белоруссии сообщили о возобновлении работы КПП на границе с Литвой

Государственный пограничный комитет Белоруссии в своем Telegram-канале сообщил, что вечером в воскресенье в полном объеме возобновлено оформление транспорта и... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T21:53

2023-07-09T21:53

2023-07-09T21:53

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МИНСК, 9 июл - РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии в своем Telegram-канале сообщил, что вечером в воскресенье в полном объеме возобновлено оформление транспорта и лиц в пункте пропуска Каменный Лог на границе с Литвой. Накануне днем погранкомитет Белоруссии завил, что литовская сторона в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Мядининкай (с белорусской стороны - Каменный Лог). По информации белорусских пограничников, остановка работы пункта пропуска произошла из-за инцидента с гражданином Пакистана. Он предъявил литовским пограничникам поддельный вид на жительство в одной из стран ЕС, литовская сторона решила его выдворить, но тот отказался, литовские пограничники стали требовать от белорусской стороны забрать его на свою территорию. "Возобновлена работа пункта пропуска Каменный Лог (Мядининкай)", - говорится в сообщении белорусского ведомства в его телеграм-канале. Уточняется, что в 21.00 (совпадает с мск) в полном объеме возобновлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Каменный Лог. Пункт пропуска является самым крупным и популярным на границе Белоруссии с Литвой.

https://ria.ru/20230708/shantazh-1882982080.html

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в мире, белоруссия, литва, пакистан, евросоюз