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Опрос показал, сколько немцев недовольны работой федерального правительства - РИА Новости, 09.07.2023
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13:40 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/germaniya-1883096451.html
Опрос показал, сколько немцев недовольны работой федерального правительства
Опрос показал, сколько немцев недовольны работой федерального правительства - РИА Новости, 09.07.2023
Опрос показал, сколько немцев недовольны работой федерального правительства
Семь из десяти немцев недовольны работой правящей "светофорной" коалиции, состоящей из фракций СДПГ, "Зеленых" и СвДП, свидетельствуют результаты проведенного... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T13:40
2023-07-09T13:40
в мире
германия
борис писториус
роберт хабек
олаф шольц
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Семь из десяти немцев недовольны работой правящей "светофорной" коалиции, состоящей из фракций СДПГ, "Зеленых" и СвДП, свидетельствуют результаты проведенного по заказу Bild am Sonntag исследования социологического института INSA. Как следует из исследования, 70% немцев негативно оценивают деятельность коалиции СДПГ, партии "Зеленых" и СвДП. Только 23% опрошенных удовлетворены работой правительства. По оценке института, это самый низкий показатель за все время работы коалиции. Каждый второй сторонник партии СДПГ недоволен работой "светофора", а среди избирателей "Зеленых" негативную оценку деятельности коалиции дали 44%. Доля сторонников СвДП, отрицательно оценивающих работу кабмина, соответствует доле "недовольных" в стране в целом и составляет 70%. Единственным министром, который по результатам исследования получил больше голосов поддержки, чем неодобрения, стал министр обороны Германии Борис Писториус. По данным института, 51% немцев считает, что он работает "добросовестно" и поэтому смог добиться увеличения военного бюджета. Наибольшее разочарование вызвал вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек, 65% опрошенных считают, что его закон о запрете отопления, который предполагает постепенный отказ от газовых и нефтяных отопительных систем, "полусырой" и требует доработки. Второе место в анти-рейтинге занял канцлер Германии Олаф Шольц, 61% немцев не видит в нем лидерских качеств и отмечает, что тот страдает "провалами в памяти". Деятельность министра здравоохранения Карла Лаутербаха и министра внутренних дел Нэнси Фезер негативно оценивают 55% опрошенных. По мнению немцев, чиновники были мало сосредоточены на работе и больше внимания уделяли ведению соцсетей. ‌В исследовании, которое было проведено с 6 по 7 июля, приняли участие 1004 человека.
https://ria.ru/20230709/evrosoyuz-1882552743.html
https://ria.ru/20230705/germaniya-1882384620.html
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353
60
353
60
в мире, германия, борис писториус, роберт хабек, олаф шольц
В мире, Германия, Борис Писториус, Роберт Хабек, Олаф Шольц
Опрос показал, сколько немцев недовольны работой федерального правительства

INSA: семь из десяти опрошенных немцев недовольны работой федерального правительства

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Семь из десяти немцев недовольны работой правящей "светофорной" коалиции, состоящей из фракций СДПГ, "Зеленых" и СвДП, свидетельствуют результаты проведенного по заказу Bild am Sonntag исследования социологического института INSA.
Как следует из исследования, 70% немцев негативно оценивают деятельность коалиции СДПГ, партии "Зеленых" и СвДП. Только 23% опрошенных удовлетворены работой правительства. По оценке института, это самый низкий показатель за все время работы коалиции.
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Каждый второй сторонник партии СДПГ недоволен работой "светофора", а среди избирателей "Зеленых" негативную оценку деятельности коалиции дали 44%. Доля сторонников СвДП, отрицательно оценивающих работу кабмина, соответствует доле "недовольных" в стране в целом и составляет 70%.
Единственным министром, который по результатам исследования получил больше голосов поддержки, чем неодобрения, стал министр обороны Германии Борис Писториус. По данным института, 51% немцев считает, что он работает "добросовестно" и поэтому смог добиться увеличения военного бюджета.
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Наибольшее разочарование вызвал вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек, 65% опрошенных считают, что его закон о запрете отопления, который предполагает постепенный отказ от газовых и нефтяных отопительных систем, "полусырой" и требует доработки. Второе место в анти-рейтинге занял канцлер Германии Олаф Шольц, 61% немцев не видит в нем лидерских качеств и отмечает, что тот страдает "провалами в памяти". Деятельность министра здравоохранения Карла Лаутербаха и министра внутренних дел Нэнси Фезер негативно оценивают 55% опрошенных. По мнению немцев, чиновники были мало сосредоточены на работе и больше внимания уделяли ведению соцсетей.
‌В исследовании, которое было проведено с 6 по 7 июля, приняли участие 1004 человека.
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