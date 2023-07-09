Опрос показал, сколько немцев недовольны работой федерального правительства
INSA: семь из десяти опрошенных немцев недовольны работой федерального правительства
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Семь из десяти немцев недовольны работой правящей "светофорной" коалиции, состоящей из фракций СДПГ, "Зеленых" и СвДП, свидетельствуют результаты проведенного по заказу Bild am Sonntag исследования социологического института INSA.
Как следует из исследования, 70% немцев негативно оценивают деятельность коалиции СДПГ, партии "Зеленых" и СвДП. Только 23% опрошенных удовлетворены работой правительства. По оценке института, это самый низкий показатель за все время работы коалиции.
Каждый второй сторонник партии СДПГ недоволен работой "светофора", а среди избирателей "Зеленых" негативную оценку деятельности коалиции дали 44%. Доля сторонников СвДП, отрицательно оценивающих работу кабмина, соответствует доле "недовольных" в стране в целом и составляет 70%.
Единственным министром, который по результатам исследования получил больше голосов поддержки, чем неодобрения, стал министр обороны Германии Борис Писториус. По данным института, 51% немцев считает, что он работает "добросовестно" и поэтому смог добиться увеличения военного бюджета.
Наибольшее разочарование вызвал вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек, 65% опрошенных считают, что его закон о запрете отопления, который предполагает постепенный отказ от газовых и нефтяных отопительных систем, "полусырой" и требует доработки. Второе место в анти-рейтинге занял канцлер Германии Олаф Шольц, 61% немцев не видит в нем лидерских качеств и отмечает, что тот страдает "провалами в памяти". Деятельность министра здравоохранения Карла Лаутербаха и министра внутренних дел Нэнси Фезер негативно оценивают 55% опрошенных. По мнению немцев, чиновники были мало сосредоточены на работе и больше внимания уделяли ведению соцсетей.
В исследовании, которое было проведено с 6 по 7 июля, приняли участие 1004 человека.