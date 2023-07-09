https://ria.ru/20230709/germaniya-1883096451.html

Опрос показал, сколько немцев недовольны работой федерального правительства

Опрос показал, сколько немцев недовольны работой федерального правительства - РИА Новости, 09.07.2023

Опрос показал, сколько немцев недовольны работой федерального правительства

Семь из десяти немцев недовольны работой правящей "светофорной" коалиции, состоящей из фракций СДПГ, "Зеленых" и СвДП, свидетельствуют результаты проведенного... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T13:40

2023-07-09T13:40

2023-07-09T13:40

в мире

германия

борис писториус

роберт хабек

олаф шольц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Семь из десяти немцев недовольны работой правящей "светофорной" коалиции, состоящей из фракций СДПГ, "Зеленых" и СвДП, свидетельствуют результаты проведенного по заказу Bild am Sonntag исследования социологического института INSA. Как следует из исследования, 70% немцев негативно оценивают деятельность коалиции СДПГ, партии "Зеленых" и СвДП. Только 23% опрошенных удовлетворены работой правительства. По оценке института, это самый низкий показатель за все время работы коалиции. Каждый второй сторонник партии СДПГ недоволен работой "светофора", а среди избирателей "Зеленых" негативную оценку деятельности коалиции дали 44%. Доля сторонников СвДП, отрицательно оценивающих работу кабмина, соответствует доле "недовольных" в стране в целом и составляет 70%. Единственным министром, который по результатам исследования получил больше голосов поддержки, чем неодобрения, стал министр обороны Германии Борис Писториус. По данным института, 51% немцев считает, что он работает "добросовестно" и поэтому смог добиться увеличения военного бюджета. Наибольшее разочарование вызвал вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек, 65% опрошенных считают, что его закон о запрете отопления, который предполагает постепенный отказ от газовых и нефтяных отопительных систем, "полусырой" и требует доработки. Второе место в анти-рейтинге занял канцлер Германии Олаф Шольц, 61% немцев не видит в нем лидерских качеств и отмечает, что тот страдает "провалами в памяти". Деятельность министра здравоохранения Карла Лаутербаха и министра внутренних дел Нэнси Фезер негативно оценивают 55% опрошенных. По мнению немцев, чиновники были мало сосредоточены на работе и больше внимания уделяли ведению соцсетей. ‌В исследовании, которое было проведено с 6 по 7 июля, приняли участие 1004 человека.

https://ria.ru/20230709/evrosoyuz-1882552743.html

https://ria.ru/20230705/germaniya-1882384620.html

https://ria.ru/20230705/germaniya-1882254666.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, борис писториус, роберт хабек, олаф шольц