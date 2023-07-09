https://ria.ru/20230709/frantsiya-1883057235.html

Во Франции частично запретили продажу и транспортировку фейерверков

Во Франции частично запретили продажу и транспортировку фейерверков - РИА Новости, 09.07.2023

Во Франции частично запретили продажу и транспортировку фейерверков

Франция запретила частным лицам продажу и транспортировку фейерверков до 15 июля включительно, следует из документа, опубликованного на сайте Официального... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T10:59

2023-07-09T10:59

2023-07-09T10:59

в мире

франция

элизабет борн

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Франция запретила частным лицам продажу и транспортировку фейерверков до 15 июля включительно, следует из документа, опубликованного на сайте Официального журнала Французской республики. Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн пообещала масштабные меры безопасности 13 и 14 июля в связи с празднованием Дня взятия Бастилии, в том числе запрет на продажу фейерверков, после недавней волны насилия в стране из-за убийства подростка полицией в городе Нантер. "В целях предотвращения рисков серьезных нарушений общественного порядка в ходе празднования 14 июля указом предусмотрен запрет на продажу... и транспортировку пиротехники и фейерверков до 15 июля включительно", - говорится в документе. При этом запрет не касается специалистов, у которых есть необходимые разрешения, и государственных структур. День взятия Бастилии, главный национальный праздник Франции, отмечается 14 июля и традиционно сопровождается масштабными мероприятиями по всей стране. Во вторник, 27 июня, полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.

https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882469054.html

https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html

франция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, элизабет борн, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере