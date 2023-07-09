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Во Франции частично запретили продажу и транспортировку фейерверков - РИА Новости, 09.07.2023
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10:59 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/frantsiya-1883057235.html
Во Франции частично запретили продажу и транспортировку фейерверков
Во Франции частично запретили продажу и транспортировку фейерверков - РИА Новости, 09.07.2023
Во Франции частично запретили продажу и транспортировку фейерверков
Франция запретила частным лицам продажу и транспортировку фейерверков до 15 июля включительно, следует из документа, опубликованного на сайте Официального... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T10:59
2023-07-09T10:59
в мире
франция
элизабет борн
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Франция запретила частным лицам продажу и транспортировку фейерверков до 15 июля включительно, следует из документа, опубликованного на сайте Официального журнала Французской республики. Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн пообещала масштабные меры безопасности 13 и 14 июля в связи с празднованием Дня взятия Бастилии, в том числе запрет на продажу фейерверков, после недавней волны насилия в стране из-за убийства подростка полицией в городе Нантер. "В целях предотвращения рисков серьезных нарушений общественного порядка в ходе празднования 14 июля указом предусмотрен запрет на продажу... и транспортировку пиротехники и фейерверков до 15 июля включительно", - говорится в документе. При этом запрет не касается специалистов, у которых есть необходимые разрешения, и государственных структур. День взятия Бастилии, главный национальный праздник Франции, отмечается 14 июля и традиционно сопровождается масштабными мероприятиями по всей стране. Во вторник, 27 июня, полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.
https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882469054.html
https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html
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в мире, франция, элизабет борн, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Элизабет Борн, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Во Франции частично запретили продажу и транспортировку фейерверков

Франция частично запретила продажу и транспортировку фейерверков до 15 июля

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкПоследствия беспорядков на улице во французском Нантере
Последствия беспорядков на улице во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Последствия беспорядков на улице во французском Нантере. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Франция запретила частным лицам продажу и транспортировку фейерверков до 15 июля включительно, следует из документа, опубликованного на сайте Официального журнала Французской республики.
Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн пообещала масштабные меры безопасности 13 и 14 июля в связи с празднованием Дня взятия Бастилии, в том числе запрет на продажу фейерверков, после недавней волны насилия в стране из-за убийства подростка полицией в городе Нантер.
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"В целях предотвращения рисков серьезных нарушений общественного порядка в ходе празднования 14 июля указом предусмотрен запрет на продажу... и транспортировку пиротехники и фейерверков до 15 июля включительно", - говорится в документе.
При этом запрет не касается специалистов, у которых есть необходимые разрешения, и государственных структур.
День взятия Бастилии, главный национальный праздник Франции, отмечается 14 июля и традиционно сопровождается масштабными мероприятиями по всей стране.
Во вторник, 27 июня, полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.
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