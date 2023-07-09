https://ria.ru/20230709/finlyandiya-1883085146.html

В Финляндии заявили о странной российской угрозе

В Финляндии заявили о странной российской угрозе - РИА Новости, 09.07.2023

В Финляндии заявили о странной российской угрозе

Недвижимость, приобретенная россиянами в Финляндии, представляет угрозу национальной безопасности, заявил полковник Янне Мякитало газете Iltalehti. РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T12:11

2023-07-09T12:11

2023-07-09T13:21

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Недвижимость, приобретенная россиянами в Финляндии, представляет угрозу национальной безопасности, заявил полковник Янне Мякитало газете Iltalehti."В начале 2010-х годов было обнаружено 139 объектов недвижимости, приобретенных россиянами. Ее купили в районе радиолокационных станций, складов взрывчатых веществ, боеприпасов и закрытых боевых аэродромов", — сказал он.По словам полковника, на принадлежащей россиянам территории можно потенциально размещать тайники со взрывчатыми веществами, зенитными и противотанковыми ракетами."В связи с этим действительно стоит взглянуть на недвижимость, принадлежащую иностранцам: используется ли она для осуществления масштабного воздействия на Финляндию — и как страна может предотвратить его", — заключил Мякитало.С осени прошлого года Финляндия ввела меры против россиян, ограничив им въезд. А позже ограничения расширили, обязав владельцев недвижимости из России доказывать, что работы по техническому обслуживанию объекта или ремонт требуют их личного присутствия.

https://ria.ru/20230708/finlyandiya-1882959456.html

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финляндия, хельсинки, россия, в мире