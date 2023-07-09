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Спасатели ищут четырех туристов, которые не могут спуститься с Эльбруса - РИА Новости, 09.07.2023
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Туризм
 
16:21 09.07.2023 (обновлено: 16:27 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/elbrus-1883119739.html
Спасатели ищут четырех туристов, которые не могут спуститься с Эльбруса
Спасатели ищут четырех туристов, которые не могут спуститься с Эльбруса - РИА Новости, 09.07.2023
Спасатели ищут четырех туристов, которые не могут спуститься с Эльбруса
Спасатели ищут группу из четырех туристов, которые не могут спуститься с Эльбруса из-за непогоды, сообщило региональное ГУ МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T16:21
2023-07-09T16:27
эльбрус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
туризм
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НАЛЬЧИК, 9 июл - РИА Новости. Спасатели ищут группу из четырех туристов, которые не могут спуститься с Эльбруса из-за непогоды, сообщило региональное ГУ МЧС РФ в Telegram-канале. "В 11.50 мск в воскресенье поступило сообщение, что на горе Эльбрус на высоте 5300 метров группа из четырех человек не может спустится из-за погодных условий и попросила о помощи",- говорится в сообщении. На поисково-спасательные работы выдвинулись пять спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.
https://ria.ru/20230303/elbrus-1855593076.html
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эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Эльбрус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Туризм
Спасатели ищут четырех туристов, которые не могут спуститься с Эльбруса

Спасатели ищут четырех туристов, которые не могут спуститься с Эльбруса из-за непогоды

© iStock.com / telnyawkaЭльбрус
Эльбрус - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© iStock.com / telnyawka
Эльбрус . Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 9 июл - РИА Новости. Спасатели ищут группу из четырех туристов, которые не могут спуститься с Эльбруса из-за непогоды, сообщило региональное ГУ МЧС РФ в Telegram-канале.
«
"В 11.50 мск в воскресенье поступило сообщение, что на горе Эльбрус на высоте 5300 метров группа из четырех человек не может спустится из-за погодных условий и попросила о помощи",- говорится в сообщении.
На поисково-спасательные работы выдвинулись пять спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.
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