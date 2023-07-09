Украинские войска обстреляли Донецк
Представительство ДНР: украинские войска утром выпустили по Донецку 23 натовских снаряда
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк, выпустив в общей сложности 23 снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 08.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
За час Донецк подвергся обстрелам еще трижды, с 8.35 до 9.35 по нему выпустили еще 16 снарядов натовского калибра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.