https://ria.ru/20230709/anapa-1883093849.html

В Анапе продлили запрет на купание

В Анапе продлили запрет на купание - РИА Новости, 09.07.2023

В Анапе продлили запрет на купание

Запрет на купание на пляжах Анапы продолжает действовать из-за шторма и донного течения, сообщили в воскресенье в Telegram-канале мэрии города. РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T13:13

2023-07-09T13:13

2023-07-09T13:15

туризм

анапа

краснодарский край

новости - туризм

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КРАСНОДАР, 9 июл – РИА Новости. Запрет на купание на пляжах Анапы продолжает действовать из-за шторма и донного течения, сообщили в воскресенье в Telegram-канале мэрии города. Ограничение на купание из-за непогоды было введено властями в субботу. "Второй день из-за шторма и сильного донного течения на пляжах Анапы установлены красные флаги - это значит, что в воду заходить опасно", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничение будет снято, как только изменятся погодные условия и стихнет шторм. В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение по непогоде до 10 июля. Синоптики прогнозируют в этот период ливни, град, грозы, шквалистый ветер, также возможен подъем уровня рек.

https://ria.ru/20230706/anapa-1882254288.html

анапа

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

анапа, краснодарский край, новости - туризм