https://ria.ru/20230709/anapa-1883093849.html
В Анапе продлили запрет на купание
В Анапе продлили запрет на купание - РИА Новости, 09.07.2023
В Анапе продлили запрет на купание
Запрет на купание на пляжах Анапы продолжает действовать из-за шторма и донного течения, сообщили в воскресенье в Telegram-канале мэрии города. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T13:13
2023-07-09T13:13
2023-07-09T13:15
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КРАСНОДАР, 9 июл – РИА Новости. Запрет на купание на пляжах Анапы продолжает действовать из-за шторма и донного течения, сообщили в воскресенье в Telegram-канале мэрии города. Ограничение на купание из-за непогоды было введено властями в субботу. "Второй день из-за шторма и сильного донного течения на пляжах Анапы установлены красные флаги - это значит, что в воду заходить опасно", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничение будет снято, как только изменятся погодные условия и стихнет шторм. В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение по непогоде до 10 июля. Синоптики прогнозируют в этот период ливни, град, грозы, шквалистый ветер, также возможен подъем уровня рек.
https://ria.ru/20230706/anapa-1882254288.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анапа, краснодарский край, новости - туризм
Туризм, Анапа, Краснодарский край, Новости - Туризм
В Анапе продлили запрет на купание
Запрет на купание на пляжах Анапы продлили из-за шторма
КРАСНОДАР, 9 июл – РИА Новости.
Запрет на купание на пляжах Анапы продолжает действовать из-за шторма и донного течения, сообщили в воскресенье в Telegram-канале
мэрии города.
Ограничение на купание из-за непогоды было введено властями в субботу.
«
"Второй день из-за шторма и сильного донного течения на пляжах Анапы установлены красные флаги - это значит, что в воду заходить опасно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничение будет снято, как только изменятся погодные условия и стихнет шторм.
В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение по непогоде до 10 июля. Синоптики прогнозируют в этот период ливни, град, грозы, шквалистый ветер, также возможен подъем уровня рек.
Не только детский курорт. Где купаться, есть и развлекаться в Анапе