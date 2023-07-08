https://ria.ru/20230708/ukraina-1882933147.html
Британцы призвали Байдена изменить планы по Украине из-за слов Путина
Британцы призвали Байдена изменить планы по Украине из-за слов Путина - РИА Новости, 08.07.2023
Британцы призвали Байдена изменить планы по Украине из-за слов Путина
Читатели газеты Daily Mail раскритиковали решение президента США Джо Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T08:44
2023-07-08T08:44
2023-07-08T11:11
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
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сша
нато
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail раскритиковали решение президента США Джо Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы. "Пусть вспомнит слова Путина об уничтоженной технике НАТО", — написал один из комментаторов. "Позор тебе, Байден. Это даже не наш конфликт, а кровь будет на руках американцев", — поддержал другой. "Байден делает все возможное, чтобы защитить свои интересы и интересы своей семьи на Украине", — отметил третий. "Позор Байдена не знает границ. После этого США будут еще учить кого-то морали", — поделился мнением еще один пользователь. "США проигрывают конфликт, поэтому идут на военные преступления", — заключили читатели. Накануне Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Киева, в который, в частности, вошли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Это кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией. Ее ратифицировали 123 страны, но не США и Украина.
https://ria.ru/20230708/bayden-1882920747.html
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в мире, джо байден, украина, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, Украина, США, НАТО
Британцы призвали Байдена изменить планы по Украине из-за слов Путина
Читатели DM испугались предупреждения Путина после решения США поставить кассетные бомбы
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Читатели газеты Daily Mail
раскритиковали решение президента США Джо Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы.
"Пусть вспомнит слова Путина об уничтоженной технике НАТО", — написал один из комментаторов.
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"Позор тебе, Байден. Это даже не наш конфликт, а кровь будет на руках американцев", — поддержал другой.
"Байден делает все возможное, чтобы защитить свои интересы и интересы своей семьи на Украине", — отметил третий.
"Позор Байдена не знает границ. После этого США будут еще учить кого-то морали", — поделился мнением еще один пользователь.
"США проигрывают конфликт, поэтому идут на военные преступления", — заключили читатели.
Накануне Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Киева, в который, в частности, вошли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Это кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией. Ее ратифицировали 123 страны, но не США и Украина.
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