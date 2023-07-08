https://ria.ru/20230708/ukraina-1882933147.html

Британцы призвали Байдена изменить планы по Украине из-за слов Путина

Британцы призвали Байдена изменить планы по Украине из-за слов Путина - РИА Новости, 08.07.2023

Британцы призвали Байдена изменить планы по Украине из-за слов Путина

Читатели газеты Daily Mail раскритиковали решение президента США Джо Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T08:44

2023-07-08T08:44

2023-07-08T11:11

специальная военная операция на украине

в мире

джо байден

украина

сша

нато

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail раскритиковали решение президента США Джо Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы. "Пусть вспомнит слова Путина об уничтоженной технике НАТО", — написал один из комментаторов. "Позор тебе, Байден. Это даже не наш конфликт, а кровь будет на руках американцев", — поддержал другой. "Байден делает все возможное, чтобы защитить свои интересы и интересы своей семьи на Украине", — отметил третий. "Позор Байдена не знает границ. После этого США будут еще учить кого-то морали", — поделился мнением еще один пользователь. "США проигрывают конфликт, поэтому идут на военные преступления", — заключили читатели. Накануне Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Киева, в который, в частности, вошли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Это кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией. Ее ратифицировали 123 страны, но не США и Украина.

https://ria.ru/20230708/bayden-1882920747.html

https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html

украина

сша

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в мире, джо байден, украина, сша, нато