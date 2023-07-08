https://ria.ru/20230708/tsenzura-1882917357.html

Эксперт назвал "верхушку айсберга" американской цензуры

Эксперт назвал "верхушку айсберга" американской цензуры - РИА Новости, 08.07.2023

Эксперт назвал "верхушку айсберга" американской цензуры

Преследование в США основателя и президента Российского антиглобалистского движения Александра Ионова является проявлением глобальной репрессивной политики... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T01:48

2023-07-08T01:48

2023-07-08T01:48

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сша

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КАРАКАС, 8 июл - РИА Новости. Преследование в США основателя и президента Российского антиглобалистского движения Александра Ионова является проявлением глобальной репрессивной политики администрации Джо Байдена, установившей систему цензуры и контроля, заявил РИА Новости венесуэльский аналитик и руководитель информационного агентства "Эль-Невери" Орландо Ромеро. "Это символичный случай, потому что он демонстрирует репрессивные действия государства США против человека, чье единственное преступление состоит в том, что он говорил правду", - сказал Ромеро. США в июле 2022 года обвинили главу Российского антиглобалистского движения Александра Ионова в заговоре с целью вовлечь граждан США в действия в качестве незаконных агентов российских властей, а также объявили награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить его местонахождение. Американский минюст утверждает, что Ионов в координации с ФСБ, предположительно, организовал многолетнюю кампанию вредоносного влияния, используя местные политические группы, чтобы "сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в США". По мнению Ромеро, дело Ионова представляет собой частный случай ситуации, которая широко распространена как в самих Соединенных Штатах, так и в Европе. "Это верхушка айсберга, потому что так происходит везде… в Европе и США эта система цензуры и контроля - постоянная практика", - подчеркнул эксперт по политическим коммуникациям. Ранее Ионов заявил в интервью РИА Новости, что опасается за себя и свою семью из-за большого количества поступающих угроз. Он добавил, что США, позиционирующие себя как эталон демократии и прозрачности, закрыли все эпизоды обвинения против него и не предоставили никакой информации. Ионов подчеркнул, что Вашингтон становится все более нетерпимым к альтернативным мнениям, за которые людям грозят даже реальные тюремные сроки.

https://ria.ru/20230518/smi-1872533715.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), джо байден