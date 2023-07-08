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Зеленский заявил, что обсудил с премьером Нидерландов обучение ВСУ на F-16

Зеленский заявил, что обсудил с премьером Нидерландов обучение ВСУ на F-16 - РИА Новости, 08.07.2023

Зеленский заявил, что обсудил с премьером Нидерландов обучение ВСУ на F-16

Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что обсудил по телефону с премьером Нидерландов Марком Рютте оборонное сотрудничество и сроки начала обучения РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T14:58

2023-07-08T14:58

2023-07-08T14:58

специальная военная операция на украине

в мире

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нидерланды

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владимир зеленский

украина

сергей лавров

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что обсудил по телефону с премьером Нидерландов Марком Рютте оборонное сотрудничество и сроки начала обучения украинских пилотов на истребителях F-16. "Телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте из Турции… Обсудили оборонное сотрудничество, подготовку к глобальному саммиту мира. Зафиксировали сроки начала учебной миссии для украинских пилотов на F16, скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО", - написал Зеленский.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html

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