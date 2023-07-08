https://ria.ru/20230708/sotrudnichestvo-1882972681.html
Зеленский заявил, что обсудил с премьером Нидерландов обучение ВСУ на F-16
Зеленский заявил, что обсудил с премьером Нидерландов обучение ВСУ на F-16 - РИА Новости, 08.07.2023
Зеленский заявил, что обсудил с премьером Нидерландов обучение ВСУ на F-16
Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что обсудил по телефону с премьером Нидерландов Марком Рютте оборонное сотрудничество и сроки начала обучения РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T14:58
2023-07-08T14:58
2023-07-08T14:58
специальная военная операция на украине
в мире
россия
нидерланды
марк рютте
владимир зеленский
украина
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851629283_0:213:3069:1939_1920x0_80_0_0_005d3f643f72f4319987b0d33a61ec58.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что обсудил по телефону с премьером Нидерландов Марком Рютте оборонное сотрудничество и сроки начала обучения украинских пилотов на истребителях F-16. "Телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте из Турции… Обсудили оборонное сотрудничество, подготовку к глобальному саммиту мира. Зафиксировали сроки начала учебной миссии для украинских пилотов на F16, скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО", - написал Зеленский.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html
россия
нидерланды
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851629283_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_e33db3e27bc4f03668e9e71ffd9d1ccd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нидерланды, марк рютте, владимир зеленский, украина, сергей лавров, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Нидерланды, Марк Рютте, Владимир Зеленский, Украина, Сергей Лавров, НАТО, F-16
Зеленский заявил, что обсудил с премьером Нидерландов обучение ВСУ на F-16
Зеленский заявил, что обсудил с премьером Нидерландов Рютте сроки обучения пилотов на F-16