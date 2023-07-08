https://ria.ru/20230708/rakety-1882916355.html

США одобрили продажу авиационных ракет Швеции и Франции

США одобрили продажу авиационных ракет Швеции и Франции - РИА Новости, 08.07.2023

США одобрили продажу авиационных ракет Швеции и Франции

Американская администрация одобрила потенциальную продажу Швеции ракет AMRAAM и ракет Hellfire Франции, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T01:20

2023-07-08T01:20

2023-07-08T01:21

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нато

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Американская администрация одобрила потенциальную продажу Швеции ракет AMRAAM и ракет Hellfire Франции, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США. Стремящаяся в НАТО Швеция получит 250 ракет AMRAAM класса "воздух-воздух" за 605 миллионов долларов, Франция – 1515 ракет Hellfire класса "воздух-земля", которые используются на вертолетах и ударных беспилотниках, за 203 миллиона долларов. Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс.

https://ria.ru/20230708/postavki-1882915035.html

швеция

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в мире, швеция, нато, министерство обороны сша, франция, сша