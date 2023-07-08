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США одобрили продажу авиационных ракет Швеции и Франции - РИА Новости, 08.07.2023
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01:20 08.07.2023 (обновлено: 01:21 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/rakety-1882916355.html
США одобрили продажу авиационных ракет Швеции и Франции
США одобрили продажу авиационных ракет Швеции и Франции - РИА Новости, 08.07.2023
США одобрили продажу авиационных ракет Швеции и Франции
Американская администрация одобрила потенциальную продажу Швеции ракет AMRAAM и ракет Hellfire Франции, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T01:20
2023-07-08T01:21
в мире
швеция
нато
министерство обороны сша
франция
сша
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Американская администрация одобрила потенциальную продажу Швеции ракет AMRAAM и ракет Hellfire Франции, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США. Стремящаяся в НАТО Швеция получит 250 ракет AMRAAM класса "воздух-воздух" за 605 миллионов долларов, Франция – 1515 ракет Hellfire класса "воздух-земля", которые используются на вертолетах и ударных беспилотниках, за 203 миллиона долларов. Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс.
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швеция
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в мире, швеция, нато, министерство обороны сша, франция, сша
В мире, Швеция, НАТО, Министерство обороны США, Франция, США
США одобрили продажу авиационных ракет Швеции и Франции

Администрация США одобрила продажу ракет AMRAAM Швеции и Hellfire Франции

CC0 / Staff Sergeant Vince Parker (USAF) / Ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM
Ракета класса воздух-воздух AIM-120 AMRAAM - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
CC0 / Staff Sergeant Vince Parker (USAF) /
Ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Американская администрация одобрила потенциальную продажу Швеции ракет AMRAAM и ракет Hellfire Франции, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США.
Стремящаяся в НАТО Швеция получит 250 ракет AMRAAM класса "воздух-воздух" за 605 миллионов долларов, Франция – 1515 ракет Hellfire класса "воздух-земля", которые используются на вертолетах и ударных беспилотниках, за 203 миллиона долларов.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
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Вчера, 00:55
Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс.
 
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