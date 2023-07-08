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В Приморье после паводка восстановили проезд во все населенные пункты - РИА Новости, 08.07.2023
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04:46 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/proezd-1882923309.html
В Приморье после паводка восстановили проезд во все населенные пункты
В Приморье после паводка восстановили проезд во все населенные пункты - РИА Новости, 08.07.2023
В Приморье после паводка восстановили проезд во все населенные пункты
Проезд, хотя и с ограничениями, во все ранее отрезанные водой населенные пункты в Приморском крае появился к утру субботы по местному времени, рассказали РИА... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T04:46
2023-07-08T04:46
уссурийский городской округ
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Проезд, хотя и с ограничениями, во все ранее отрезанные водой населенные пункты в Приморском крае появился к утру субботы по местному времени, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Примавтодора". Мощный циклон накрыл Приморье 5-6 июля. В Примгидромете рассказали РИА Новости, что в южной половине Приморья за время непогоды выпало до 96 миллиметров осадков. Дороги в крае во многих местах были затоплены. В Партизанском и Анучинском муниципальных округах, а также в Уссурийском городском округе ввели режим ЧС. К середине дня пятницы девять населенных пунктов в разных частях края были без транспортного сообщения, заявили региональные власти, к вечеру того же дня проезда не было только в два поселка в Анучинском муниципальном округе, но наблюдался подъем воды в Уссурийском городском округе (УГО). "С ограничениями, но проезд есть. Отрезанных и совсем без сообщения (населенных пунктов - ред.) нет", - сообщили в пресс-службе "Примавтодора", отметив, что только к утру субботы спала вода в УГО, где предыдущим вечером были отрезаны два села. По информации из телеграм-канала компании, затруднения проезда наблюдаются на дорогах в Хасанском, Лазовском, Пограничном, Октябрьском муниципальных округах, в Михайловском муниципальном районе, а также в Уссурийском городском округе.
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уссурийский городской округ, происшествия
Уссурийский городской округ, Происшествия
В Приморье после паводка восстановили проезд во все населенные пункты

"Примавтодор": проезд во все отрезанные водой населенные пункты Приморья восстановлен

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУказатель
Указатель - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Проезд, хотя и с ограничениями, во все ранее отрезанные водой населенные пункты в Приморском крае появился к утру субботы по местному времени, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Примавтодора".
Мощный циклон накрыл Приморье 5-6 июля. В Примгидромете рассказали РИА Новости, что в южной половине Приморья за время непогоды выпало до 96 миллиметров осадков. Дороги в крае во многих местах были затоплены. В Партизанском и Анучинском муниципальных округах, а также в Уссурийском городском округе ввели режим ЧС. К середине дня пятницы девять населенных пунктов в разных частях края были без транспортного сообщения, заявили региональные власти, к вечеру того же дня проезда не было только в два поселка в Анучинском муниципальном округе, но наблюдался подъем воды в Уссурийском городском округе (УГО).
"С ограничениями, но проезд есть. Отрезанных и совсем без сообщения (населенных пунктов - ред.) нет", - сообщили в пресс-службе "Примавтодора", отметив, что только к утру субботы спала вода в УГО, где предыдущим вечером были отрезаны два села.
По информации из телеграм-канала компании, затруднения проезда наблюдаются на дорогах в Хасанском, Лазовском, Пограничном, Октябрьском муниципальных округах, в Михайловском муниципальном районе, а также в Уссурийском городском округе.
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