https://ria.ru/20230708/pozhary-1882937070.html
В России за сутки потушили 110 природных пожаров
В России за сутки потушили 110 природных пожаров - РИА Новости, 08.07.2023
В России за сутки потушили 110 природных пожаров
В России за сутки потушили 110 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T09:21
2023-07-08T09:21
2023-07-08T09:21
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В России за сутки потушили 110 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 07.07.2023 года в 23 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 110 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 12 248 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 8 июля в России действовало 295 лесных пожаров на площади 218 497 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в республике Саха (Якутия) - там действуют 111 пожаров на 143 476 гектарах.
https://ria.ru/20230703/pozhary-1881932683.html
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происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 110 природных пожаров
Лесопожарные службы за сутки потушили 110 природных пожаров в России