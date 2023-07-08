https://ria.ru/20230708/pozhary-1882937070.html

В России за сутки потушили 110 природных пожаров

В России за сутки потушили 110 природных пожаров - РИА Новости, 08.07.2023

В России за сутки потушили 110 природных пожаров

В России за сутки потушили 110 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T09:21

2023-07-08T09:21

2023-07-08T09:21

происшествия

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В России за сутки потушили 110 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 07.07.2023 года в 23 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 110 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 12 248 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 8 июля в России действовало 295 лесных пожаров на площади 218 497 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в республике Саха (Якутия) - там действуют 111 пожаров на 143 476 гектарах.

https://ria.ru/20230703/pozhary-1881932683.html

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происшествия, россия, природные пожары в россии