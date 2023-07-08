Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в США призвало не политизировать деятельность ОЗХО - РИА Новости, 08.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:55 08.07.2023 (обновлено: 07:24 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/posolstvo-1882926510.html
Посольство России в США призвало не политизировать деятельность ОЗХО
Посольство России в США призвало не политизировать деятельность ОЗХО - РИА Новости, 08.07.2023
Посольство России в США призвало не политизировать деятельность ОЗХО
Посольство РФ призвало США не разыгрывать антироссийскую карту и не политизировать деятельность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), говорится в РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T06:55
2023-07-08T07:24
организация по запрещению химического оружия
сша
в мире
джо байден
россия
украина
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728428591_88:370:3072:2048_1920x0_80_0_0_4fdcc9913e3bbec4cbb9e04e43e7848e.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Посольство РФ призвало США не разыгрывать антироссийскую карту и не политизировать деятельность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), говорится в распространенном комментарии дипведомства.Ранее президент США Джо Байден объявил о завершении ликвидации американских запасов химического оружия. Он также призвал присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия страны, которые до сих пор в ней не участвуют, и вновь обвинил Россию и Сирию в якобы наличии "недекларируемых" военно-химических программ. Обе страны не раз отвергали подобные обвинения."Вместо того, чтобы разыгрывать "антироссийскую карту", рекомендуем американской стороне не на словах, а на деле доказать приверженность провозглашаемым благим намерениям. А именно - прекратить политизировать деятельность ОЗХО и не превращать эту организацию из международного инструмента химразоружения в орудие борьбы с неугодными Вашингтону государствами", - говорится в комментарии посольства.Как отмечается в комментарии, призывы США избавить мир от ужасов применения смертоносных вооружений разбиваются о решение поставить Украине кассетные боеприпасы."Американские власти попросту наплевали на возражения правозащитников и всех здравомыслящих людей, обеспокоенных перспективой масштабных жертв среди мирного населения", - добавляет дипведомство.Россия полностью уничтожила свой химический арсенал 27 сентября 2017 года.США в пятницу анонсировали новый пакет военной помощи, куда впервые вошли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM - кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. Украинские войска, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
https://ria.ru/20230708/snaryady-1882922997.html
https://ria.ru/20230708/boepripasy-1882921434.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728428591_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2afc9b88170967834bed7321e906d7c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
организация по запрещению химического оружия, сша, в мире, джо байден, россия, украина, игорь конашенков
Организация по запрещению химического оружия, США, В мире, Джо Байден, Россия, Украина, Игорь Конашенков
Посольство России в США призвало не политизировать деятельность ОЗХО

Посольство России в США призвало не разыгрывать антироссийскую карту

© РИА Новости / Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкЗдание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в медиабанк
Здание посольства России в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Посольство РФ призвало США не разыгрывать антироссийскую карту и не политизировать деятельность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), говорится в распространенном комментарии дипведомства.
Ранее президент США Джо Байден объявил о завершении ликвидации американских запасов химического оружия. Он также призвал присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия страны, которые до сих пор в ней не участвуют, и вновь обвинил Россию и Сирию в якобы наличии "недекларируемых" военно-химических программ. Обе страны не раз отвергали подобные обвинения.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
СМИ: против поставок Киеву кассетных снарядов выступили 38 организаций
Вчера, 04:40
"Вместо того, чтобы разыгрывать "антироссийскую карту", рекомендуем американской стороне не на словах, а на деле доказать приверженность провозглашаемым благим намерениям. А именно - прекратить политизировать деятельность ОЗХО и не превращать эту организацию из международного инструмента химразоружения в орудие борьбы с неугодными Вашингтону государствами", - говорится в комментарии посольства.
Как отмечается в комментарии, призывы США избавить мир от ужасов применения смертоносных вооружений разбиваются о решение поставить Украине кассетные боеприпасы.
"Американские власти попросту наплевали на возражения правозащитников и всех здравомыслящих людей, обеспокоенных перспективой масштабных жертв среди мирного населения", - добавляет дипведомство.
Россия полностью уничтожила свой химический арсенал 27 сентября 2017 года.
США в пятницу анонсировали новый пакет военной помощи, куда впервые вошли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM - кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. Украинские войска, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
Американские военные грузят кассетную бомбу - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Американский разведчик раскрыл причину передачи Украине кассетных снарядов
Вчера, 03:52
 
Организация по запрещению химического оружияСШАВ миреДжо БайденРоссияУкраинаИгорь Конашенков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала