Посольство России в США призвало не политизировать деятельность ОЗХО
Посольство России в США призвало не разыгрывать антироссийскую карту
Здание посольства России в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Посольство РФ призвало США не разыгрывать антироссийскую карту и не политизировать деятельность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), говорится в распространенном комментарии дипведомства.
Ранее президент США Джо Байден объявил о завершении ликвидации американских запасов химического оружия. Он также призвал присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия страны, которые до сих пор в ней не участвуют, и вновь обвинил Россию и Сирию в якобы наличии "недекларируемых" военно-химических программ. Обе страны не раз отвергали подобные обвинения.
"Вместо того, чтобы разыгрывать "антироссийскую карту", рекомендуем американской стороне не на словах, а на деле доказать приверженность провозглашаемым благим намерениям. А именно - прекратить политизировать деятельность ОЗХО и не превращать эту организацию из международного инструмента химразоружения в орудие борьбы с неугодными Вашингтону государствами", - говорится в комментарии посольства.
Как отмечается в комментарии, призывы США избавить мир от ужасов применения смертоносных вооружений разбиваются о решение поставить Украине кассетные боеприпасы.
"Американские власти попросту наплевали на возражения правозащитников и всех здравомыслящих людей, обеспокоенных перспективой масштабных жертв среди мирного населения", - добавляет дипведомство.
Россия полностью уничтожила свой химический арсенал 27 сентября 2017 года.
США в пятницу анонсировали новый пакет военной помощи, куда впервые вошли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM - кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. Украинские войска, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.