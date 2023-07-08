https://ria.ru/20230708/posolstvo-1882926510.html

Посольство России в США призвало не политизировать деятельность ОЗХО

Посольство России в США призвало не политизировать деятельность ОЗХО - РИА Новости, 08.07.2023

Посольство России в США призвало не политизировать деятельность ОЗХО

Посольство РФ призвало США не разыгрывать антироссийскую карту и не политизировать деятельность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), говорится в РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T06:55

2023-07-08T06:55

2023-07-08T07:24

организация по запрещению химического оружия

сша

в мире

джо байден

россия

украина

игорь конашенков

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Посольство РФ призвало США не разыгрывать антироссийскую карту и не политизировать деятельность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), говорится в распространенном комментарии дипведомства.Ранее президент США Джо Байден объявил о завершении ликвидации американских запасов химического оружия. Он также призвал присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия страны, которые до сих пор в ней не участвуют, и вновь обвинил Россию и Сирию в якобы наличии "недекларируемых" военно-химических программ. Обе страны не раз отвергали подобные обвинения."Вместо того, чтобы разыгрывать "антироссийскую карту", рекомендуем американской стороне не на словах, а на деле доказать приверженность провозглашаемым благим намерениям. А именно - прекратить политизировать деятельность ОЗХО и не превращать эту организацию из международного инструмента химразоружения в орудие борьбы с неугодными Вашингтону государствами", - говорится в комментарии посольства.Как отмечается в комментарии, призывы США избавить мир от ужасов применения смертоносных вооружений разбиваются о решение поставить Украине кассетные боеприпасы."Американские власти попросту наплевали на возражения правозащитников и всех здравомыслящих людей, обеспокоенных перспективой масштабных жертв среди мирного населения", - добавляет дипведомство.Россия полностью уничтожила свой химический арсенал 27 сентября 2017 года.США в пятницу анонсировали новый пакет военной помощи, куда впервые вошли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM - кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. Украинские войска, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.

https://ria.ru/20230708/snaryady-1882922997.html

https://ria.ru/20230708/boepripasy-1882921434.html

сша

россия

украина

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организация по запрещению химического оружия, сша, в мире, джо байден, россия, украина, игорь конашенков