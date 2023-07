https://ria.ru/20230708/politika-1882596440.html

Предсказуемый финал. Что поможет выгнать Байдена из Белого дома

Предсказуемый финал. Что поможет выгнать Байдена из Белого дома

Американский президент снова увяз в скандале. Теперь на него давят через сына. А Байден-младший легко дает поводы — хотя бы пристрастием к наркотикам. Недавно... РИА Новости, 08.07.2023

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Американский президент снова увяз в скандале. Теперь на него давят через сына. А Байден-младший легко дает поводы — хотя бы пристрастием к наркотикам. Недавно подозрительное вещество — предположительно, кокаин — нашли и в Белом доме, что стало совсем уж вопиющим случаем. О том, как Хантер подставляет отца и чем это грозит главе государства, — в материале РИА Новости.Подозрительное веществоБелый порошок обнаружили в Западном крыле Белого дома. Сотрудники Секретной службы, в чьем ведении, помимо прочего, охрана главных политиков страны и их семей, проводили плановый осмотр. Они сообщили о "неизвестном предмете" и объявили эвакуацию здания. Прибыла группа специалистов по химической защите. Предварительный тест указал на кокаин.Западное крыло — административный центр Белого дома. Там находятся Овальный кабинет, офисы персонала, зал для пресс-брифингов. Издание New York Post со ссылкой на свои источники уточняет, что порошок был в зоне ожидания, куда есть доступ и у гостей. По другим данным — в президентской библиотеке. Это уже закрытая для посетителей зона.Джо Байден в тот момент отсутствовал. Он с сыном отправился в загородную резиденцию Кемп-Дэвид для подготовки к празднованию Дня независимости США. Причем Белый дом они покинули одновременно и это подогрело слухи о том, будто Хантер постоянно здесь живет. Еще в апреле звучали предположения, что он там скрывается от адвокатов бывшей супруги. Закон это не запрещает, но столь странная деталь лишь усугубила и без того скандальный образ.Трудный ребенокХантер — второй сын Джо Байдена. Старший, Бо, скончался в 2015-м. Как признавался в мемуарах Хантер, именно потеря брата усилила его тягу к наркотикам. Зависимость он не скрывал, утверждал, что борется с нею. Видимо, безуспешно: на днях опубликовали фотографии, запечатлевшие, как Байден-младший употребляет наркотики, сидя в автомобиле.Эти кадры извлекли из его ноутбука, где вообще много любопытного. Например, снимки приборной панели машины, свидетельствующие о том, что сын президента любит прокатиться с ветерком (276 километров в час), фоторепортаж с сексуальной оргии, фривольная переписка с несовершеннолетними девицами.К Хантеру есть и более серьезные претензии: налоговые махинации, незаконное владение оружием. Это до десяти лет тюрьмы. Однако уголовное преследование прекратили благодаря досудебной сделке со следствием.Наконец, Байдена-младшего неоднократно обвиняли в том, что, как член совета директоров украинской газодобывающей компании Burisma Holdings, он, ничего не делая, получал огромную зарплату. Причем в это же время его отец активно призывал Киев к отказу от российского газа.Скандал был настолько резонансным, что накануне избирательной кампании 2020-го об этом писали даже либеральные СМИ. Тогда все обошлось, но сейчас другая ситуация.Прогнозы ТрампаПрореспубликанские комментаторы насмехаются. "Да ладно, Хантер никогда не потеряет такую важную личную вещь", — иронизирует обозреватель The Wall Street Journal Кайл Смит. "Сумка с кокаином в библиотеке президента — это история о любви отца к сыну", — шутит редактор журнала The Spectator Стивен Миллер.Конечно, не промолчал и Дональд Трамп. "Кто-нибудь действительно верит, что кокаин, обнаруженный в Западном крыле Белого дома, очень близко к Овальному кабинету, предназначен для кого-либо, кроме Хантера и Джо Байдена?" — написал он в своей соцсети Truth Social."Но смотрите, средства массовой информации с фальшивыми новостями скоро начнут говорить, что найденная доза "очень маленькая" и на самом деле это не кокаин, а скорее обычный аспирин. И эта история исчезнет", — добавил экс-президент. Пока, однако, СМИ ничего не замалчивают, рассуждая о том, как теперь сложится политическая судьба Байдена-старшего.Рекордное падениеТо, что Хантер вновь оказался в центре внимания, дает козыри конгрессменам, ведущим расследование коррупции президентской семьи. Давнюю историю с Burisma Holdings легко "подверстать" к более широкому делу, а там недалеко и до запуска процедуры импичмента. Основания для этого есть — соответствующая инициатива члена палаты представителей Лорен Боберт поступила на рассмотрение в профильные комитеты. Конгрессвумен, правда, вменяет Байдену в вину халатность на границе с Мексикой. Но если импичмент поддержат обе палаты, суть претензий не будет иметь значения, заявила в телеэфире ярая трампистка Марджори Тейлор Грин.Пока сложно сказать, как скандал с порошком в Белом доме повлияет на рейтинги Байдена. Впрочем, там и так рекордное падение. По последним данным аналитического сайта FiveThirtyEight, президента поддерживают 39,9 процента американских избирателей — самый низкий показатель с августа прошлого года. Не одобряют работу Байдена 54,9 процента, также более половины вообще не хотят видеть его среди кандидатов на предстоящих выборах.

