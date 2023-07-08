https://ria.ru/20230708/pogibshie-1883021345.html

Более 20 человек погибли при нападениях в Буркина-Фасо, пишут СМИ

Более 20 человек погибли при нападениях в Буркина-Фасо, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2023

Более 20 человек погибли при нападениях в Буркина-Фасо, пишут СМИ

Двадцать ополченцев и двое мирных жителей погибли в результате нападений предполагаемых джихадистов на севере и на западе Буркина-Фасо, передает агентство Франс РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T21:41

2023-07-08T21:41

2023-07-08T23:20

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Двадцать ополченцев и двое мирных жителей погибли в результате нападений предполагаемых джихадистов на севере и на западе Буркина-Фасо, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники. Первое нападение произошло в провинции Наментенга на севере Буркина-Фасо. "Деревня Когсаблого днем в пятницу подверглась нападению со стороны террористических группировок... В результате погибли 16 членов формирований "Добровольцы за защиту родины" (VDP)", - цитирует агентство в субботу слова источника в органах безопасности. Местный житель сообщил подтвердил агентству факт нападения и добавил, что погибли также по меньшей мере два мирных жителя, еще двое пострадали. Второе нападение произошло также в пятницу в провинции Уэ на западе страны. "Четверо VDP из деревни Киебани погибли в результате этого нападения", - сообщил агентству другой источник в органах безопасности. В апреле власти Буркина-Фасо объявили о всеобщей мобилизации для борьбы с радикальными джихадистами. Страна, расположенная в африканском регионе Сахель, пытается сдерживать их наступление, которое продолжается с 2015 года.

https://ria.ru/20230519/plen-1872799383.html

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в мире, буркина-фасо, сахель