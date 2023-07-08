https://ria.ru/20230708/podozrevaemyy-1883016655.html
В Москве задержали подозреваемого в попытке изнасилования двух женщин
В Москве задержали подозреваемого в попытке изнасилования двух женщин - РИА Новости, 08.07.2023
В Москве задержали подозреваемого в попытке изнасилования двух женщин
Мужчина, подозреваемый в покушении на изнасилование двух женщин на юге Москвы, задержан, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T20:42
2023-07-08T20:42
2023-07-08T20:42
происшествия
москва
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в покушении на изнасилование двух женщин на юге Москвы, задержан, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. "Задержан мужчина, подозреваемый в покушении на изнасилование двух женщин на юге Москвы. Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование)", - сказала Иванова. По данным следствия, вечером 7 июля мужчина 1986 года рождения попытался изнасиловать девушку недалеко от Симоновского вала, однако той удалось оказать сопротивление. Подозреваемый скрылся с места преступления и совершил аналогичную попытку недалеко от Крутицкой набережной. "Мужчина задержан в порядке ст.91 УПК РФ, во время допроса он полностью признал свою вину", - подчеркнула Иванова.
https://ria.ru/20230706/arest-1882493821.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_142a6d23b64f8f04ae927bce415d5a68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали подозреваемого в попытке изнасилования двух женщин
В Москве задержали мужчину, подозреваемого в попытке изнасилования двух женщин
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в покушении на изнасилование двух женщин на юге Москвы, задержан, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
"Задержан мужчина, подозреваемый в покушении на изнасилование двух женщин на юге Москвы. Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование)", - сказала Иванова.
По данным следствия, вечером 7 июля мужчина 1986 года рождения попытался изнасиловать девушку недалеко от Симоновского вала, однако той удалось оказать сопротивление. Подозреваемый скрылся с места преступления и совершил аналогичную попытку недалеко от Крутицкой набережной.
"Мужчина задержан в порядке ст.91 УПК РФ, во время допроса он полностью признал свою вину", - подчеркнула Иванова.
Таксиста арестовали за попытку изнасилования "Миссис Сибирь-2016"