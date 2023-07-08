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Певцов: "Нельзя тратить народные деньги на мерзости в кино и театре" - РИА Новости, 08.07.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 08.07.2023 (обновлено: 08:03 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/pevtsov-1882640553.html
Певцов: "Нельзя тратить народные деньги на мерзости в кино и театре"
Певцов: "Нельзя тратить народные деньги на мерзости в кино и театре" - РИА Новости, 08.07.2023
Певцов: "Нельзя тратить народные деньги на мерзости в кино и театре"
В преддверии юбилея — 60 лет — Дмитрий Певцов посетил пресс-центр МИА "Россия сегодня". Актер рассказал журналистам, нужна ли цензура, есть ли сегодня настоящие РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T08:00
2023-07-08T08:03
культура
россия
дмитрий певцов
ленком
театр
кино и сериалы
госдума рф
эдуард бояков
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В преддверии юбилея — 60 лет — Дмитрий Певцов посетил пресс-центр МИА "Россия сегодня". Актер рассказал журналистам, нужна ли цензура, есть ли сегодня настоящие артисты и стоит ли прощать уехавших за рубеж деятелей культуры. О молодежи: ничего не меняетсяНичего не меняется, всегда у нас проблемы с молодежью. Что касается моих студентов — они, бесспорно, талантливы. Мы делимся с ними знаниями, но для нас важнее, какие они люди.Мы говорим им, что таких артистов, как Леонов, Папанов, Чурикова, не так много. Их любила безоговорочно вся страна. Потому что это люди, которые сами всей душой и сердцем существовали в любви, все отдавали. Когда человек живет так, когда он любит профессию, партнеров, зрителей, мир и благодарен ему — что бы он ни играл, это всегда доходит до зрителя.Десять лет назад мы впервые увидели, как наши студенты играют на сцене и зал встает со слезами на глазах. Радовались за учеников. А сейчас другая радость — они рожают детей. У меня уже двое крестников. Это потрясающе! О жене: хуже нее критика нетМне вообще с рождения девочки нравятся больше, чем мальчики, и с годами это усиливается.Мы с женой научились, слава богу, хранить то, что Господь нам дал — свою половину. Мы 33-й год вместе, и я понимаю, что и сейчас должен супругу завоевывать: делать так, чтобы она слышала, видела, чувствовала мою любовь в поступках. Кстати, хуже нее критика нет! Она меня хвалит очень редко, но если одобряет — это значит, и правда хорошо. У нее очень конструктивная критика. Она мне однажды сказала: иди и пой. И я пошел. Сказала — делай спектакль, и я сделал такой спектакль, что мужики выходили со слезами на глазах.О политике: мандат артистаМой приход в Госдуму — это не политика.Я пытался раньше помогать людям, у меня были и финансы, и связи, узнаваемое лицо. Депутатский мандат — это расширение возможностей помощи. Основная и конкретная забота о людях для меня главнее сидячей работы по законотворчеству. По-настоящему радостные моменты: когда три летчика, пробывшие 14 месяцев в плену, через наш запрос вернулись домой. Или когда бабушка с дедушкой, которые три года не могли поменять ванну на душевую кабину, потому что их не слышали в управе, получают нужные услуги в течение суток. Я понимаю, это — результат того, что я пришел в Думу. Из-за того, что у меня узнаваемое лицо, могу проще общаться с людьми, с мэрами, с начальниками, мне легче выпрашивать или требовать. Но я не ушел из актерской профессии полностью — играю, даю концерты, координирую работу киностудии. В ней делаем то, что несет добро, свет и радость в жизнь.О "Лавре": пронзительная история святогоКонечно, я буду играть в возобновленном спектакле "Лавр" Эдуарда Боякова. Меня долго звали на репетиции, я отказывался. Месяца за два до премьеры уговорили просто прийти и посмотреть. Посмотрел и сказал себе: "Если ты уйдешь отсюда, то предашь самого себя". В этом романе гениально и просто показано, как человек, совершивший тягчайший грех, пытается его отмолить и, сам не замечая того, становится святым. Для меня это не просто роль, а способ поговорить с людьми о том, как каждому из нас надо относиться к своим грехам.О цензуре: народные деньги нужно контролироватьСейчас есть цензура денег. Действует принцип "на этом заработаем — давай; на этом нет — не нужно". Но государство должно иметь контроль над тем, на что оно выделяет средства. Нельзя тратить народное на мерзости, которые выходят в кино или театре.Должны быть художественные и экспертные советы, в которые нужно включать не только людей искусства, но и учителей, психологов, силовиков, представителей традиционных конфессий. Сейчас у нас можно все — бегать голым, поносить Господа Бога. Не всякое творчество — это искусство.О "Ленкоме": больше не домВ театре работают мои товарищи, и я не стал бы произносить вслух то, что на самом деле думаю о ситуации в "Ленкоме". Он был моим родным домом 30 лет, сейчас уже нет. Там есть замечательные артисты, музыканты, с которыми мы дружим. Есть спектакль "Юнона и Авось", в котором я играю до сих пор. Но это уже не мой дом. Об уехавших: им не будет покоя Поступки этих людей необходимо оценивать по законам России. Насчет прощения — важно то, что у них внутри. К этим людям не придут покой и радость, если не будет истинного покаяния.Притчу о блудном сыне никто не отменял.
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Роман Харрасов
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий певцов, ленком, театр, кино и сериалы, госдума рф, эдуард бояков, интервью - культура
Культура, Россия, Дмитрий Певцов, Ленком, Театр, Кино и сериалы, Госдума РФ, Эдуард Бояков, Интервью - Культура

Певцов: "Нельзя тратить народные деньги на мерзости в кино и театре"

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНародный артист России Дмитрий Певцов
Народный артист России Дмитрий Певцов - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В преддверии юбилея — 60 лет — Дмитрий Певцов посетил пресс-центр МИА "Россия сегодня". Актер рассказал журналистам, нужна ли цензура, есть ли сегодня настоящие артисты и стоит ли прощать уехавших за рубеж деятелей культуры.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНародный артист России Дмитрий Певцов
Народный артист России Дмитрий Певцов - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Народный артист России Дмитрий Певцов

О молодежи: ничего не меняется

Ничего не меняется, всегда у нас проблемы с молодежью. Что касается моих студентов — они, бесспорно, талантливы. Мы делимся с ними знаниями, но для нас важнее, какие они люди.
Мы говорим им, что таких артистов, как Леонов, Папанов, Чурикова, не так много. Их любила безоговорочно вся страна. Потому что это люди, которые сами всей душой и сердцем существовали в любви, все отдавали.
«

Когда человек живет так, когда он любит профессию, партнеров, зрителей, мир и благодарен ему — что бы он ни играл, это всегда доходит до зрителя.

© МосфильмДмитрий Певцов в фильме "...По прозвищу Зверь"
Дмитрий Певцов в фильме ...По прозвищу зверь
© Мосфильм
Дмитрий Певцов в фильме "...По прозвищу Зверь"
Десять лет назад мы впервые увидели, как наши студенты играют на сцене и зал встает со слезами на глазах. Радовались за учеников. А сейчас другая радость — они рожают детей. У меня уже двое крестников. Это потрясающе!

О жене: хуже нее критика нет

«

Мне вообще с рождения девочки нравятся больше, чем мальчики, и с годами это усиливается.

Мы с женой научились, слава богу, хранить то, что Господь нам дал — свою половину.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкТворческая встреча с Д. Певцовым
Творческая встреча с Д. Певцовым - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Творческая встреча с Д. Певцовым
Мы 33-й год вместе, и я понимаю, что и сейчас должен супругу завоевывать: делать так, чтобы она слышала, видела, чувствовала мою любовь в поступках.
Кстати, хуже нее критика нет! Она меня хвалит очень редко, но если одобряет — это значит, и правда хорошо. У нее очень конструктивная критика. Она мне однажды сказала: иди и пой. И я пошел. Сказала — делай спектакль, и я сделал такой спектакль, что мужики выходили со слезами на глазах.
© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкОльга Дроздова и Дмитрий Певцов
Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов

О политике: мандат артиста

«

Мой приход в Госдуму — это не политика.

Я пытался раньше помогать людям, у меня были и финансы, и связи, узнаваемое лицо. Депутатский мандат — это расширение возможностей помощи. Основная и конкретная забота о людях для меня главнее сидячей работы по законотворчеству.
По-настоящему радостные моменты: когда три летчика, пробывшие 14 месяцев в плену, через наш запрос вернулись домой. Или когда бабушка с дедушкой, которые три года не могли поменять ванну на душевую кабину, потому что их не слышали в управе, получают нужные услуги в течение суток.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Государственной думы РФ
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Пленарное заседание Государственной думы РФ
Я понимаю, это — результат того, что я пришел в Думу. Из-за того, что у меня узнаваемое лицо, могу проще общаться с людьми, с мэрами, с начальниками, мне легче выпрашивать или требовать.
Но я не ушел из актерской профессии полностью — играю, даю концерты, координирую работу киностудии. В ней делаем то, что несет добро, свет и радость в жизнь.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДепутат Государственной думы РФ Дмитрий Певцов перед началом пленарного заседания
Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Певцов перед началом пленарного заседания - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Певцов перед началом пленарного заседания

О "Лавре": пронзительная история святого

Конечно, я буду играть в возобновленном спектакле "Лавр" Эдуарда Боякова. Меня долго звали на репетиции, я отказывался. Месяца за два до премьеры уговорили просто прийти и посмотреть. Посмотрел и сказал себе: "Если ты уйдешь отсюда, то предашь самого себя".
В этом романе гениально и просто показано, как человек, совершивший тягчайший грех, пытается его отмолить и, сам не замечая того, становится святым. Для меня это не просто роль, а способ поговорить с людьми о том, как каждому из нас надо относиться к своим грехам.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСпектакль "Лавр", МХАТ имени Максима Горького
Спектакль Лавр в МХАТ им. М. Горького - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Спектакль "Лавр", МХАТ имени Максима Горького

О цензуре: народные деньги нужно контролировать

Сейчас есть цензура денег. Действует принцип "на этом заработаем — давай; на этом нет — не нужно". Но государство должно иметь контроль над тем, на что оно выделяет средства.
«

Нельзя тратить народное на мерзости, которые выходят в кино или театре.

Должны быть художественные и экспертные советы, в которые нужно включать не только людей искусства, но и учителей, психологов, силовиков, представителей традиционных конфессий.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре Дмитрий Певцов перед началом ежегодного послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в Гостином Дворе
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре Дмитрий Певцов перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре Дмитрий Певцов перед началом ежегодного послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в Гостином Дворе
«

Сейчас у нас можно все — бегать голым, поносить Господа Бога. Не всякое творчество это искусство.

О "Ленкоме": больше не дом

В театре работают мои товарищи, и я не стал бы произносить вслух то, что на самом деле думаю о ситуации в "Ленкоме". Он был моим родным домом 30 лет, сейчас уже нет.
© Фото : предоставлено театром "Ленком"Сцена из спектакля "Юнона и Авось" в театре "Ленком"
Сцена из спектакля Юнона и Авось в театре Ленком - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© Фото : предоставлено театром "Ленком"
Сцена из спектакля "Юнона и Авось" в театре "Ленком"
Там есть замечательные артисты, музыканты, с которыми мы дружим. Есть спектакль "Юнона и Авось", в котором я играю до сих пор. Но это уже не мой дом.

Об уехавших: им не будет покоя

Поступки этих людей необходимо оценивать по законам России.
«

Насчет прощения — важно то, что у них внутри. К этим людям не придут покой и радость, если не будет истинного покаяния.

Притчу о блудном сыне никто не отменял.
Пианист Николя Челоро - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Пианист Челоро: "Франция находится в плену, ЕС решает все"
20 июня, 08:00
 
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