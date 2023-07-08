https://ria.ru/20230708/pevtsov-1882640553.html

Певцов: "Нельзя тратить народные деньги на мерзости в кино и театре"

Певцов: "Нельзя тратить народные деньги на мерзости в кино и театре" - РИА Новости, 08.07.2023

Певцов: "Нельзя тратить народные деньги на мерзости в кино и театре"

В преддверии юбилея — 60 лет — Дмитрий Певцов посетил пресс-центр МИА "Россия сегодня". Актер рассказал журналистам, нужна ли цензура, есть ли сегодня настоящие РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T08:00

2023-07-08T08:00

2023-07-08T08:03

культура

россия

дмитрий певцов

ленком

театр

кино и сериалы

госдума рф

эдуард бояков

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В преддверии юбилея — 60 лет — Дмитрий Певцов посетил пресс-центр МИА "Россия сегодня". Актер рассказал журналистам, нужна ли цензура, есть ли сегодня настоящие артисты и стоит ли прощать уехавших за рубеж деятелей культуры. О молодежи: ничего не меняетсяНичего не меняется, всегда у нас проблемы с молодежью. Что касается моих студентов — они, бесспорно, талантливы. Мы делимся с ними знаниями, но для нас важнее, какие они люди.Мы говорим им, что таких артистов, как Леонов, Папанов, Чурикова, не так много. Их любила безоговорочно вся страна. Потому что это люди, которые сами всей душой и сердцем существовали в любви, все отдавали. Когда человек живет так, когда он любит профессию, партнеров, зрителей, мир и благодарен ему — что бы он ни играл, это всегда доходит до зрителя.Десять лет назад мы впервые увидели, как наши студенты играют на сцене и зал встает со слезами на глазах. Радовались за учеников. А сейчас другая радость — они рожают детей. У меня уже двое крестников. Это потрясающе! О жене: хуже нее критика нетМне вообще с рождения девочки нравятся больше, чем мальчики, и с годами это усиливается.Мы с женой научились, слава богу, хранить то, что Господь нам дал — свою половину. Мы 33-й год вместе, и я понимаю, что и сейчас должен супругу завоевывать: делать так, чтобы она слышала, видела, чувствовала мою любовь в поступках. Кстати, хуже нее критика нет! Она меня хвалит очень редко, но если одобряет — это значит, и правда хорошо. У нее очень конструктивная критика. Она мне однажды сказала: иди и пой. И я пошел. Сказала — делай спектакль, и я сделал такой спектакль, что мужики выходили со слезами на глазах.О политике: мандат артистаМой приход в Госдуму — это не политика.Я пытался раньше помогать людям, у меня были и финансы, и связи, узнаваемое лицо. Депутатский мандат — это расширение возможностей помощи. Основная и конкретная забота о людях для меня главнее сидячей работы по законотворчеству. По-настоящему радостные моменты: когда три летчика, пробывшие 14 месяцев в плену, через наш запрос вернулись домой. Или когда бабушка с дедушкой, которые три года не могли поменять ванну на душевую кабину, потому что их не слышали в управе, получают нужные услуги в течение суток. Я понимаю, это — результат того, что я пришел в Думу. Из-за того, что у меня узнаваемое лицо, могу проще общаться с людьми, с мэрами, с начальниками, мне легче выпрашивать или требовать. Но я не ушел из актерской профессии полностью — играю, даю концерты, координирую работу киностудии. В ней делаем то, что несет добро, свет и радость в жизнь.О "Лавре": пронзительная история святогоКонечно, я буду играть в возобновленном спектакле "Лавр" Эдуарда Боякова. Меня долго звали на репетиции, я отказывался. Месяца за два до премьеры уговорили просто прийти и посмотреть. Посмотрел и сказал себе: "Если ты уйдешь отсюда, то предашь самого себя". В этом романе гениально и просто показано, как человек, совершивший тягчайший грех, пытается его отмолить и, сам не замечая того, становится святым. Для меня это не просто роль, а способ поговорить с людьми о том, как каждому из нас надо относиться к своим грехам.О цензуре: народные деньги нужно контролироватьСейчас есть цензура денег. Действует принцип "на этом заработаем — давай; на этом нет — не нужно". Но государство должно иметь контроль над тем, на что оно выделяет средства. Нельзя тратить народное на мерзости, которые выходят в кино или театре.Должны быть художественные и экспертные советы, в которые нужно включать не только людей искусства, но и учителей, психологов, силовиков, представителей традиционных конфессий. Сейчас у нас можно все — бегать голым, поносить Господа Бога. Не всякое творчество — это искусство.О "Ленкоме": больше не домВ театре работают мои товарищи, и я не стал бы произносить вслух то, что на самом деле думаю о ситуации в "Ленкоме". Он был моим родным домом 30 лет, сейчас уже нет. Там есть замечательные артисты, музыканты, с которыми мы дружим. Есть спектакль "Юнона и Авось", в котором я играю до сих пор. Но это уже не мой дом. Об уехавших: им не будет покоя Поступки этих людей необходимо оценивать по законам России. Насчет прощения — важно то, что у них внутри. К этим людям не придут покой и радость, если не будет истинного покаяния.Притчу о блудном сыне никто не отменял.

https://ria.ru/20230620/muzyka-1879120369.html

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

россия, дмитрий певцов, ленком, театр, кино и сериалы, госдума рф, эдуард бояков, интервью - культура