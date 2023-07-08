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Биография Дмитрия Певцова

Биография Дмитрия Певцова - РИА Новости, 08.07.2023

Биография Дмитрия Певцова

Актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Певцов родился 8 июля 1963 года в Москве в семье заслуженного тренера по пятиборью РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T02:01

2023-07-08T02:01

2023-07-08T02:01

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Актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Певцов родился 8 июля 1963 года в Москве в семье заслуженного тренера по пятиборью и спортивного врача.В 1984 году окончил актерский факультет Российского института театрального искусства – ГИТИС, курс Ирины Судаковой и Лидии Князевой. По окончании института был принят в труппу Театра на Таганке. Сразу был введен в спектакль Анатолия Эфроса "На дне" на роль Васьки Пепла. В 1986-1987 годах проходил военную службу. Служил в составе военной команды при Театре Советской армии (ныне Центральный академический театр Российской армии).Затем продолжил работать в Театре на Таганке. Играл с Аллой Демидовой в спектакле Романа Виктюка "Федра" по пьесе Марины Цветаевой. Позже, когда Алла Демидова создала свой "Театр А", Певцов играл с ней в спектакле "Квартет" (режиссер Теодорос Терзопулос).В 1991 году Певцов был приглашен в труппу театра "Ленком" (ныне Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова"). Дебютировал на сцене в главной роли в спектакле "Гамлет" (режиссер Глеб Панфилов). Первые же роли в спектаклях Марка Захарова – Фигаро ("Безумный день, или Женитьба Фигаро") и Треплев ("Чайка") были отмечены и критиками, и обычными зрителями. За спектакль "Мистификация" (роль – Чичиков) получил Государственную премию России.Среди ролей Дмитрия Певцова на сцене "Ленкома" – Дульчин ("Ва-банк", режиссер Марк Захаров), Шпигельский ("Две женщины", режиссер Владимир Мирзоев), Сталин, Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) ("Капкан", режиссер Игорь Фокин), Государь Платон Николаевич ("День опричника", режиссер Игорь Фокин), принц Уэльский ("Фальстаф и принц Уэльский", режиссер Игорь Фокин), Генрих II, король Англии ("Аквитанская львица", режиссер Глеб Панфилов).В настоящее время актер задействован в следующих постановках: "Женитьба" Николая Гоголя, "Юнона и Авось" Андрея Вознесенского и Алексея Рыбникова, "Tout payé, или Все оплачено" Ива Жамиака.Также Певцов принял участие в театральных постановках "Ночь нежна" и "Чарли Ча" в Театре Луны, "День радио" в театре "Квартет И", "Анархия" в "Современнике", "Голливудская дива" в Театре музыкальной комедии Санкт-Петербурга, в мюзиклах "Метро", "Иствикские ведьмы", "Я – Эдмон Дантес", в антрепризной постановке "Адриенна, или Браво, мадмуазель Лекуврер!" и других.В кино Певцов дебютировал в 1986 году в фильме Татьяны Лиозновой "Конец света с последующим симпозиумом". В 1989 году роль Якова Сомова в картине Глеба Панфилова "Мать" принесла актеру премию Европейской киноакадемии "Феликс". Популярность и признание зрителей принес Певцову фильм Александра Муратова "По прозвищу "Зверь" (1990). На счету артиста более 30 фильмов и 20 сериалов различных жанров: "Подземелье ведьм" (1990), "Мафия бессмертна" (1993),"Королева Марго" (1996), "Графиня де Монсоро" (1997), "Контракт со смертью" (1998), "Тонкая штучка" (1999), "Бандитский Петербург" (2000), "Львиная доля" (2001), "Турецкий гамбит" (2005), "Жмурки" (2005), "В круге первом" (2006), "Без вины виноватые" (2008), "Снайпер. Орудие возмездия" (2009), "Корабль" (2013-2015), "О любви" (2016), "На Париж..." (2018), "Абриколь" (2019) и другие. С 1999 года Певцов выступает с концертными программами как поющий актер. Певцов участвовал в записи рок-оперы Павла Смеяна "Слово и Дело" и записи авторского компакт-диска Николая Парфенюка "Поют актеры "Ленкома". Выпустил сольный диск "Лунная дорога" с песнями Николая Парфенюка. Вместе с певицей Зарой участвовал в проекте "Две звезды" на Первом канале. В 2013 году, в год своего 50-летия, создал концертную программу "Неожиданно 50" и представил ее в сопровождении рок-группы "КарТуш". В настоящее время активно выступает с коллективом "Певцовъ-оркестр". Певцов занимается преподаванием. С 2013 года преподает актерское мастерство в Институте современного искусства. С марта 2019 года является заведующим кафедрой театрального искусства Института современного искусства. В сентябре 2021 года был избран депутатом Государственной Думы РФ VIII созыва по Медведковскому одномандатному избирательному округу № 200 города Москвы, член фракции "Новые люди". Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре. Дмитрий Певцов – народный артист России (2001). Лауреат Государственной премии в области литературы и искусства 1996 года, награжден орденами Почета (2007) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2013). Лауреат многих театральных премий и кинопремий, среди которых премия "Феликс" Европейской киноакадемии (1990), премия Международного фестиваля телевизионных программ в Биарице (Франция) (2007) и Российская Национальная актерская премия имени Андрея Миронова "Фигаро" (2015). Женат на Ольге Дроздовой, актрисе театра "Современник".Супруги воспитывают сына Елисея. Старший сын актера, от актрисы Ларисы Блажко, Даниил погиб в 2012 году. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, москва, дмитрий певцов, марк захаров, глеб панфилов, ленком, театр на таганке, культура