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Пушилин наградил многодетные семьи почетными знаками за воспитание детей - РИА Новости, 08.07.2023
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18:28 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/nagrada-1883000804.html
Пушилин наградил многодетные семьи почетными знаками за воспитание детей
Пушилин наградил многодетные семьи почетными знаками за воспитание детей - РИА Новости, 08.07.2023
Пушилин наградил многодетные семьи почетными знаками за воспитание детей
Врио главы ДНР Денис Пушилин наградил четыре семьи почетными знаками "За заслуги в воспитании детей" и заявил, что развитием семейной политики в республике... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T18:28
2023-07-08T18:28
общество
донецкая народная республика
денис пушилин
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МАРИУПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин наградил четыре семьи почетными знаками "За заслуги в воспитании детей" и заявил, что развитием семейной политики в республике занимаются несмотря на активные боевые действия, передает корреспондент РИА Новости. "Я абсолютно уверен, что мы со всем справимся, со всеми сложностями, все завершится нашей победой, и мы еще больше будем уделять внимания нашим деткам и в области медицины, и в образовании. Мы и так, хотя боевые действия еще не завершены, стараемся, теперь уже при поддержке федерального центра, уделять им особое внимание. Но будет еще лучше", - сказал врио главы ДНР. Знак отличия "За заслуги в воспитании детей" учрежден указом главы ДНР в 2017 году. Как правило, им награждаются семьи, в которых пятый ребенок достиг возраста пяти лет.
https://ria.ru/20230629/putin-1881195674.html
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общество, донецкая народная республика, денис пушилин
Общество, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин наградил многодетные семьи почетными знаками за воспитание детей

Пушилин наградил четыре многодетные семьи почетными знаками за воспитание детей

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин наградил четыре семьи почетными знаками "За заслуги в воспитании детей" и заявил, что развитием семейной политики в республике занимаются несмотря на активные боевые действия, передает корреспондент РИА Новости.
"Я абсолютно уверен, что мы со всем справимся, со всеми сложностями, все завершится нашей победой, и мы еще больше будем уделять внимания нашим деткам и в области медицины, и в образовании. Мы и так, хотя боевые действия еще не завершены, стараемся, теперь уже при поддержке федерального центра, уделять им особое внимание. Но будет еще лучше", - сказал врио главы ДНР.
Знак отличия "За заслуги в воспитании детей" учрежден указом главы ДНР в 2017 году. Как правило, им награждаются семьи, в которых пятый ребенок достиг возраста пяти лет.
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ОбществоДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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