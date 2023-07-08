https://ria.ru/20230708/khimoruzhie-1882915804.html
В мире уничтожены все заявленные запасы химоружия, сообщила ОЗХО
В мире уничтожены все заявленные запасы химоружия, сообщила ОЗХО - РИА Новости, 08.07.2023
В мире уничтожены все заявленные запасы химоружия, сообщила ОЗХО
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что все заявленные запасы химического оружия в мире уничтожены. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T01:04
2023-07-08T01:04
2023-07-08T01:11
организация по запрещению химического оружия
мир
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150574/14/1505741400_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7a7a554690b2e1e274ecf6ef2b1797d6.jpg
ГААГА, 8 июл - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что все заявленные запасы химического оружия в мире уничтожены."Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтверждает, что последнее химическое оружие из запасов, заявленных всеми государствами-участниками Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО), было признано уничтоженным", - говорится в пресс-релизе, распространенным организацией.Сообщается, что последний запас химоружия, который оставался у США, "был необратимо уничтожен в соответствии с КЗХО в пятницу, 7 июля 2023 года, на экспериментальном заводе по уничтожению отравляющих веществ Блу Грасс в Кентукки".
https://ria.ru/20230708/khimoruzhie-1882914004.html
мир
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150574/14/1505741400_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b255f6ed09c4bbecb28f7dd27f330ce8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
организация по запрещению химического оружия, мир, сша, в мире
Организация по запрещению химического оружия, Мир, США, В мире
В мире уничтожены все заявленные запасы химоружия, сообщила ОЗХО
ОЗХО: в мире уничтожены все заявленные запасы химоружия