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В мире уничтожены все заявленные запасы химоружия, сообщила ОЗХО - РИА Новости, 08.07.2023
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01:04 08.07.2023 (обновлено: 01:11 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/khimoruzhie-1882915804.html
В мире уничтожены все заявленные запасы химоружия, сообщила ОЗХО
В мире уничтожены все заявленные запасы химоружия, сообщила ОЗХО - РИА Новости, 08.07.2023
В мире уничтожены все заявленные запасы химоружия, сообщила ОЗХО
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что все заявленные запасы химического оружия в мире уничтожены. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T01:04
2023-07-08T01:11
организация по запрещению химического оружия
мир
сша
в мире
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ГААГА, 8 июл - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что все заявленные запасы химического оружия в мире уничтожены."Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтверждает, что последнее химическое оружие из запасов, заявленных всеми государствами-участниками Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО), было признано уничтоженным", - говорится в пресс-релизе, распространенным организацией.Сообщается, что последний запас химоружия, который оставался у США, "был необратимо уничтожен в соответствии с КЗХО в пятницу, 7 июля 2023 года, на экспериментальном заводе по уничтожению отравляющих веществ Блу Грасс в Кентукки".
https://ria.ru/20230708/khimoruzhie-1882914004.html
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организация по запрещению химического оружия, мир, сша, в мире
Организация по запрещению химического оружия, Мир, США, В мире
В мире уничтожены все заявленные запасы химоружия, сообщила ОЗХО

ОЗХО: в мире уничтожены все заявленные запасы химоружия

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУтилизация обожженных боеприпасов с отравляющими веществами в рамках программы уничтожения химического оружия
Утилизация обожженных боеприпасов с отравляющими веществами в рамках программы уничтожения химического оружия - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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ГААГА, 8 июл - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что все заявленные запасы химического оружия в мире уничтожены.
"Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтверждает, что последнее химическое оружие из запасов, заявленных всеми государствами-участниками Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО), было признано уничтоженным", - говорится в пресс-релизе, распространенным организацией.
Завод в Колорадо, который уничтожает химическое оружие США - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Байден подтвердил завершение ликвидации запасов химоружия в США
Вчера, 00:45
Сообщается, что последний запас химоружия, который оставался у США, "был необратимо уничтожен в соответствии с КЗХО в пятницу, 7 июля 2023 года, на экспериментальном заводе по уничтожению отравляющих веществ Блу Грасс в Кентукки".
 
Организация по запрещению химического оружияМирСШАВ мире
 
 
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