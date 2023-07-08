https://ria.ru/20230708/khimoruzhie-1882915804.html

В мире уничтожены все заявленные запасы химоружия, сообщила ОЗХО

В мире уничтожены все заявленные запасы химоружия, сообщила ОЗХО - РИА Новости, 08.07.2023

В мире уничтожены все заявленные запасы химоружия, сообщила ОЗХО

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что все заявленные запасы химического оружия в мире уничтожены. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T01:04

2023-07-08T01:04

2023-07-08T01:11

организация по запрещению химического оружия

мир

сша

в мире

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ГААГА, 8 июл - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что все заявленные запасы химического оружия в мире уничтожены."Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтверждает, что последнее химическое оружие из запасов, заявленных всеми государствами-участниками Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО), было признано уничтоженным", - говорится в пресс-релизе, распространенным организацией.Сообщается, что последний запас химоружия, который оставался у США, "был необратимо уничтожен в соответствии с КЗХО в пятницу, 7 июля 2023 года, на экспериментальном заводе по уничтожению отравляющих веществ Блу Грасс в Кентукки".

https://ria.ru/20230708/khimoruzhie-1882914004.html

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организация по запрещению химического оружия, мир, сша, в мире