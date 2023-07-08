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Литва перекрыла пункт пропуска "Мядининкай" на границе с Белоруссией
Литва перекрыла пункт пропуска "Мядининкай" на границе с Белоруссией - РИА Новости, 08.07.2023
Литва перекрыла пункт пропуска "Мядининкай" на границе с Белоруссией
Литва закрыла движение в пункте пропуска "Мядининкай", сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T15:11
2023-07-08T15:11
2023-07-08T16:19
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МИНСК, 8 июл — РИА Новости. Литва закрыла движение в пункте пропуска "Мядининкай", сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии в Telegram-канале."Сегодня в 13:00 литовская сторона прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Мядининкай (напротив пункта Каменный Лог)", — говорится в заявлении.В ведомстве указали, что ответственность за все неудобства и осложнение ситуации на границе всецело лежит на Вильнюсе. При этом Минск, в свою очередь, готов продолжать пропускать людей и транспорт.В мае белорусская сторона приостанавливала пропуск через автодорожный пункт "Мядининкай" из-за пожара в одном из административных зданий контрольных служб.
https://ria.ru/20230622/pamyat-1879819654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, литва
В мире, Белоруссия, Литва
Литва перекрыла пункт пропуска "Мядининкай" на границе с Белоруссией
ГПК Белоруссии сообщил о перекрытии Литвой движения в пункте пропуска Мядининкай
МИНСК, 8 июл — РИА Новости.
Литва закрыла движение в пункте пропуска "Мядининкай", сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии в Telegram-канале.
"Сегодня в 13:00 литовская сторона прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Мядининкай (напротив пункта Каменный Лог)", — говорится в заявлении.
В ведомстве указали, что ответственность за все неудобства и осложнение ситуации на границе всецело лежит на Вильнюсе. При этом Минск, в свою очередь, готов продолжать пропускать людей и транспорт.
В мае белорусская сторона приостанавливала пропуск через автодорожный пункт "Мядининкай" из-за пожара в одном из административных зданий контрольных служб.
На границе с Литвой активисты раздавали брошюры о преступлениях нацистов