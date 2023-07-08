https://ria.ru/20230708/belorussiya-1882974745.html

Литва перекрыла пункт пропуска "Мядининкай" на границе с Белоруссией

Литва перекрыла пункт пропуска "Мядининкай" на границе с Белоруссией - РИА Новости, 08.07.2023

Литва перекрыла пункт пропуска "Мядининкай" на границе с Белоруссией

Литва закрыла движение в пункте пропуска "Мядининкай", сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T15:11

2023-07-08T15:11

2023-07-08T16:19

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МИНСК, 8 июл — РИА Новости. Литва закрыла движение в пункте пропуска "Мядининкай", сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии в Telegram-канале."Сегодня в 13:00 литовская сторона прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Мядининкай (напротив пункта Каменный Лог)", — говорится в заявлении.В ведомстве указали, что ответственность за все неудобства и осложнение ситуации на границе всецело лежит на Вильнюсе. При этом Минск, в свою очередь, готов продолжать пропускать людей и транспорт.В мае белорусская сторона приостанавливала пропуск через автодорожный пункт "Мядининкай" из-за пожара в одном из административных зданий контрольных служб.

https://ria.ru/20230622/pamyat-1879819654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, литва