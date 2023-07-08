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"Больше мертвых украинцев": в США раскрыли подоплеку решения Байдена
"Больше мертвых украинцев": в США раскрыли подоплеку решения Байдена - РИА Новости, 08.07.2023
"Больше мертвых украинцев": в США раскрыли подоплеку решения Байдена
Президент США Джо Байден использовал обещание поставлять Украине кассетные боеприпасы в качестве политического жеста для имитации поддержки, заявил в интервью... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T03:15
2023-07-08T03:15
2023-07-08T03:15
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джо байден
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден использовал обещание поставлять Украине кассетные боеприпасы в качестве политического жеста для имитации поддержки, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-разведчик ВС США Скотт Риттер."Это политический жест, призванный успокоить настроения в обществе, чтобы можно было заявить, что США помогают украинцам, в частности, предоставляя им кассетные боеприпасы", — заявил эксперт.Риттер отметил, что такого рода боеприпасы бесполезны в условиях позиционных боевых действий. В связи с тем, что российская армия укреплена в окопах, такое решение США, считает эксперт, не только подрывает их моральный авторитет, но и никак не помогает ВСУ."Это решение совсем не помогает Украине, оно лишь продлит боевые действия и приведет к еще большему количеству мертвых украинцев", — подытожил Риттер.США объявили в пятницу, что передадут Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в число которых не входят США и Украина.
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в мире, сша, украина, джо байден, скотт риттер, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Джо Байден, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
"Больше мертвых украинцев": в США раскрыли подоплеку решения Байдена
Экс-разведчик США Риттер назвал поставки кассетных бомб политическим ходом Байдена