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"Больше мертвых украинцев": в США раскрыли подоплеку решения Байдена - РИА Новости, 08.07.2023
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03:15 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/bayden-1882920747.html
"Больше мертвых украинцев": в США раскрыли подоплеку решения Байдена
"Больше мертвых украинцев": в США раскрыли подоплеку решения Байдена - РИА Новости, 08.07.2023
"Больше мертвых украинцев": в США раскрыли подоплеку решения Байдена
Президент США Джо Байден использовал обещание поставлять Украине кассетные боеприпасы в качестве политического жеста для имитации поддержки, заявил в интервью... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T03:15
2023-07-08T03:15
в мире
сша
украина
джо байден
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден использовал обещание поставлять Украине кассетные боеприпасы в качестве политического жеста для имитации поддержки, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-разведчик ВС США Скотт Риттер."Это политический жест, призванный успокоить настроения в обществе, чтобы можно было заявить, что США помогают украинцам, в частности, предоставляя им кассетные боеприпасы", — заявил эксперт.Риттер отметил, что такого рода боеприпасы бесполезны в условиях позиционных боевых действий. В связи с тем, что российская армия укреплена в окопах, такое решение США, считает эксперт, не только подрывает их моральный авторитет, но и никак не помогает ВСУ."Это решение совсем не помогает Украине, оно лишь продлит боевые действия и приведет к еще большему количеству мертвых украинцев", — подытожил Риттер.США объявили в пятницу, что передадут Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в число которых не входят США и Украина.
https://ria.ru/20230708/ofitser-1882919051.html
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в мире, сша, украина, джо байден, скотт риттер, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Джо Байден, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
"Больше мертвых украинцев": в США раскрыли подоплеку решения Байдена

Экс-разведчик США Риттер назвал поставки кассетных бомб политическим ходом Байдена

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Джо Байден
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден использовал обещание поставлять Украине кассетные боеприпасы в качестве политического жеста для имитации поддержки, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
"Это политический жест, призванный успокоить настроения в обществе, чтобы можно было заявить, что США помогают украинцам, в частности, предоставляя им кассетные боеприпасы", — заявил эксперт.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Американский офицер объяснил, почему кассетные бомбы не помогут Украине
Вчера, 02:19
Риттер отметил, что такого рода боеприпасы бесполезны в условиях позиционных боевых действий. В связи с тем, что российская армия укреплена в окопах, такое решение США, считает эксперт, не только подрывает их моральный авторитет, но и никак не помогает ВСУ.
"Это решение совсем не помогает Украине, оно лишь продлит боевые действия и приведет к еще большему количеству мертвых украинцев", — подытожил Риттер.
США объявили в пятницу, что передадут Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в число которых не входят США и Украина.
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В миреСШАУкраинаДжо БайденСкотт РиттерВооруженные силы Украины
 
 
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