https://ria.ru/20230708/anabas-1882625524.html

"Лезут за вином". Развенчаны мифы вокруг одной из самых загадочных рыб

"Лезут за вином". Развенчаны мифы вокруг одной из самых загадочных рыб - РИА Новости, 08.07.2023

"Лезут за вином". Развенчаны мифы вокруг одной из самых загадочных рыб

Науку давно волнует вопрос, как водные животные приобретают способность дышать воздухом. Один из удивительных примеров — рыба-ползун, или анабас. Российские... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T08:00

2023-07-08T08:00

2023-07-08T08:03

наука

биология

эволюция

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882380523_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_673043cab4a14ec1ad5d8cb5b37d355b.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Науку давно волнует вопрос, как водные животные приобретают способность дышать воздухом. Один из удивительных примеров — рыба-ползун, или анабас. Российские ученые изучают его в естественной среде и одновременно помогают восстанавливать традиционные промыслы во Вьетнаме.Загадка "рыбы-черепахи"Первые сведения о рыбах, часть жизни проводящих на суше, можно встретить у древнегреческих авторов. Самый известный пример — речной угорь, который может ползать по влажной земле. Большинство же амфибийных рыб обитают в тропиках, поэтому европейские исследователи упоминают о них с началом эпохи Великих географических открытий.В конце XVIII века немецкий натуралист Маркус Блох составлял энциклопедию по ихтиологии. С юга Индии ему доставили коллекцию из десятков экземпляров, в которой он обнаружил необычную рыбу с головой, напоминающей панцирь. Новый вид ученый назвал "рыба-черепаха". На рисунке того времени она изображена с синими глазами.Примерно в те же годы в Индию отбыл голштинский натуралист Дагоберт Карл Дальдорф, по некоторым данным — уроженец Москвы. Общество естествоиспытателей Копенгагена поручило ему собрать коллекцию местной фауны. В одной из научных записок он поделился наблюдениями об "окуне", который залез на растущую у пруда пальму, используя колючие плавники и жаберные крышки.Сообщение Дальдорфа перевели на английский язык, многие европейские издания перепечатали его, попутно приукрашивая. Утверждалось, к примеру, что рыба залезает на дерево, чтобы пить сок или даже пальмовое вино. Знаменитый натуралист Жорж Кювье объединил эти случаи в самостоятельный род, названный им Anabas (от греческого — "восхождение"). Позднее колониальный чиновник Митчел написал заметку в научный журнал со слов слуги, который якобы много раз видел залезающего на деревья анабаса.Уже в XIX веке некоторые ученые усомнились в этих свидетельствах. В то же время в дравидийском языке и некоторых малайзийских диалектах эту рыбу называют "карабкающейся на дерево", на что обратил внимание в середине XX века американский ихтиолог Хью Смит.С тех пор анабаса много раз наблюдали живьем, никто из ученых не видел его залезающим на деревья. Причины, даже теоретические, которые бы могли побудить его к этому, неизвестны. И все же вопрос еще не решен, считает старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Дмитрий Зворыкин. Он несколько лет работал в Российско-вьетнамском тропическом центре, детально изложил историю открытия вида в "Архивах естественной истории" и стал первым автором из России в этом британском журнале."Недостоверные данные и ошибки играют порой положительную роль. Слухи, сопровождавшие отчеты о рыбах, путешествующих по земле и взбирающихся на деревья, побуждали ученых исследовать этих необычных существ", — говорит биолог.Куда ползут анабасыСейчас наука знает множество дышащих воздухом рыб, причем наиболее интересные обитают в тропиках. К ним относится и анабас, или рыба-ползун, одна из самых известных амфибийных рыб. Небольшая, напоминающая окуня, она широко распространена в пресных водоемах Вьетнама, Тайваня, Лаоса, Камбоджи, Малайзии, а также Индии.В период дождей анабасы укрываются в мелких лужах по берегам рек. Там они размножаются без всякой конкуренции, откладывая многие тысячи икринок. Уже через сутки вылупляются личинки. Подросшая молодь выбирается на сушу и расползается. Большинство погибает, хорошо, если десяток особей достигает половой зрелости."Как они выбирают направление, мы до конца не понимаем, — продолжает Дмитрий Зворыкин. — Но такова стратегия выживания этого вида. Берут количеством".В конце XX века зоолог Юджин Балон утверждал, что рыбы какое-то время охраняют икру от хищников, то есть демонстрируют примитивную родительскую заботу. Эта деталь вошла во многие энциклопедии и учебники."Откуда он это взял? — задается вопросом Зворыкин. — Такое поведение требует времени и усилий, потомства меньше, но оно лучше выживает. Никто не видел у анабаса родительской заботы. Скорее всего, это миф". Так же как и синие глаза — на самом деле они у этого вида желтоватые или красноватые.Анабасы ползают по суше, опираясь на плавники и жаберные крышки. Специальных приспособлений для "ходьбы" у них нет. Обычно они перемещаются на короткие расстояния, но иногда преодолевают и метров двести. Во влажных условиях вне водоема они способны находиться по нескольку дней. А вот без воздуха в воде погибают в считанные часы."Эта особенность позволяет выжить в водоемах, где другие рыбы существовать не могут. Таким образом вид уходит от конкуренции, что актуально для тропиков", — поясняет биолог.Анабасы дышат воздухом благодаря лабиринтовому органу, расположенному под жаберными крышками. "Он похож на комок из тонких извилистых пластиночек. За счет большой поверхности у него хорошая эффективность газообмена", — уточняет Зворыкин.Кроме анабаса лабиринтовый орган есть, к примеру, у популярных аквариумных рыбок — петушков, макропод, гурами.Ученые установили, что способность выходить на сушу и дышать возникала у рыб многократно на протяжении эволюции, причем независимо у разных групп. Лабиринтовые появились примерно 50 миллионов лет и, скорее всего, произошли от каких-то небольших пресноводных рыб (к амфибиям они отношения не имеют). Анабасы же существуют в неизменном виде уже десять миллионов лет.Возврат к традициямАнабас составляет важную часть рациона жителей Юго-Восточной Азии. Согласно археологическим свидетельствам, его употребляют как минимум с каменного века. Рыбу жарят на гриле, тушат в горшочках с другими продуктами, но чаще всего варят, поскольку супы едят на протяжении всего дня.Анабаса издревле разводят в прудах, нередко совмещая с рисоводством. В наше время из-за активного применения удобрений и пестицидов эта традиция стала угасать. Сейчас ее возрождают при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО)."В конце XX века международные программы делали акцент на разведении наиболее эффективных объектов аквакультуры, таких, например, как тиляпии и крупные сомы", — рассказывает Дмитрий Зворыкин. Со временем выяснилось, однако, что эти виды становятся инвазивными и угрожают аборигенной фауне. Поэтому сейчас поощряют разведение мелких аборигенных видов рыб. "Это намного дешевле, проще и безопаснее для окружающей среды. Доступно многим мелким фермерским хозяйствам", — отмечает биолог. Правда, есть нюансы. Если разводить анабаса в прудах, надо использовать гормональные инъекции и особые методы кормления. Здесь как раз и потребовалась помощь ученых.Будучи массовым видом, анабас помогает решать экологические задачи. Если его выловить или разводить бесконтрольно, неизвестно, что будет с местными биосообществами.Не в последнюю очередь рыба-ползун — важный объект фундаментальных исследований. Он помогает реконструировать выход животных на сушу. Исследуя рыб, умеющих дышать воздухом и двигаться в другой среде, ученые пытаются понять, как и почему это произошло с предками первых сухопутных существ.

https://ria.ru/20180704/1523858738.html

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

биология, эволюция, индия