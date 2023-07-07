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Российская дипмиссия раскритиковала поездку датских журналистов на Украину
Российская дипмиссия раскритиковала поездку датских журналистов на Украину - РИА Новости, 07.07.2023
Российская дипмиссия раскритиковала поездку датских журналистов на Украину
Посольство России в Копенгагене назвало посещение датскими журналистам российских военнопленных на Украине "пропагандистским туром" и сравнило его с визитом... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T20:15
2023-07-07T20:15
2023-07-07T20:15
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ЦЮРИХ,7 июл - РИА Новости. Посольство России в Копенгагене назвало посещение датскими журналистам российских военнопленных на Украине "пропагандистским туром" и сравнило его с визитом Международного комитета Красного Креста в нацистский концлагерь в 1944 году. Как сообщили в российской дипмиссии, 7 июля в датской газете "Юлландс-Постен" был опубликован материал о посещении журналистами места содержания российских военнопленных на Украине. Отмечается, что поездка была организована Главным управлением разведки министерства обороны Украины и проходила под надзором ее представителей. "Тем не менее, датские журналисты согласились стать участниками пропагандистского тура. Невольно напрашивается историческая аналогия. 23 июня 1944 года делегация Международного Красного Креста посетила нацистский концлагерь Терезиенштадт. Участие в поездке приняли, среди прочих, представитель министерства здравоохранения Дании Эйгил Юэл-Хеннингсен и представитель датского МИДа Франц Хвасс", - говорится в сообщении. Как отметили в посольстве, офицеры СС провели делегацию по заранее разработанному маршруту мимо "магазинов" и "кафе", не позволяя отклониться от него. "В заключение визита гости посмотрели футбольный матч и детскую оперу "Брундибар", написанную заключенным-композитором Гансом Красой. В результате делегация представила отчет, благоприятный для нацистской Германии", - заключили в посольстве.
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украина, в мире, дания, россия
Украина, В мире, Дания, Россия
Российская дипмиссия раскритиковала поездку датских журналистов на Украину
Российская дипмиссия назвала поездку датских журналистов на Украину пропагандистским туром
ЦЮРИХ,7 июл - РИА Новости.
Посольство России в Копенгагене назвало
посещение датскими журналистам российских военнопленных на Украине "пропагандистским туром" и сравнило его с визитом Международного комитета Красного Креста в нацистский концлагерь в 1944 году.
Как сообщили в российской дипмиссии, 7 июля в датской газете "Юлландс-Постен" был опубликован материал о посещении журналистами места содержания российских военнопленных на Украине. Отмечается, что поездка была организована Главным управлением разведки министерства обороны Украины и проходила под надзором ее представителей.
«
"Тем не менее, датские журналисты согласились стать участниками пропагандистского тура. Невольно напрашивается историческая аналогия. 23 июня 1944 года делегация Международного Красного Креста посетила нацистский концлагерь Терезиенштадт. Участие в поездке приняли, среди прочих, представитель министерства здравоохранения Дании
Эйгил Юэл-Хеннингсен и представитель датского МИДа Франц Хвасс", - говорится в сообщении.
Как отметили в посольстве, офицеры СС провели делегацию по заранее разработанному маршруту мимо "магазинов" и "кафе", не позволяя отклониться от него.
"В заключение визита гости посмотрели футбольный матч и детскую оперу "Брундибар", написанную заключенным-композитором Гансом Красой. В результате делегация представила отчет, благоприятный для нацистской Германии", - заключили в посольстве.
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