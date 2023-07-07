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Зеленский рассказал, что обсудит с главой Словакии - РИА Новости, 07.07.2023
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14:20 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/zelenskiy-1882798797.html
Зеленский рассказал, что обсудит с главой Словакии
Зеленский рассказал, что обсудит с главой Словакии - РИА Новости, 07.07.2023
Зеленский рассказал, что обсудит с главой Словакии
Владимир Зеленский в своем телеграм-канале заявил, что во время своего визита в Словакию планирует обсудить оборонную поддержку Киева и евроатлантическую... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T14:20
2023-07-07T14:20
в мире
словакия
украина
киев
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский в своем телеграм-канале заявил, что во время своего визита в Словакию планирует обсудить оборонную поддержку Киева и евроатлантическую интеграцию Украины. Ранее Зеленский посетил Болгарию и Чехию. "Следующая - Словакия. Важные встречи в Братиславе с президентом Зузаной Чапутовой, премьер-министром Людовитом Одором, председателем Национального совета Борисом Колларом. Вместе с нашим надежным соседом говорим о конкретной оборонной поддержке и евроатлантической интеграции Украины, саммите НАТО и формуле мира, двустороннем сотрудничестве, энергетической безопасности", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. Зеленский также в пятницу посетит Турцию с рабочим визитом, где встретится с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры двух лидеров состоятся в Стамбуле, ожидается обсуждение ситуации на Украине и зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля, сообщили ранее украинские СМИ со ссылкой на источники. По итогам встречи ожидается пресс-конференция.
https://ria.ru/20230707/peregovory-1882777046.html
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в мире, словакия, украина, киев, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, нато
В мире, Словакия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО
Зеленский рассказал, что обсудит с главой Словакии

Зеленский планирует обсудить с главой Словакии оборонную поддержку Киева

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский в своем телеграм-канале заявил, что во время своего визита в Словакию планирует обсудить оборонную поддержку Киева и евроатлантическую интеграцию Украины.
Ранее Зеленский посетил Болгарию и Чехию.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Источник назвал время начала переговоров Эрдогана и Зеленского
Вчера, 13:07
"Следующая - Словакия. Важные встречи в Братиславе с президентом Зузаной Чапутовой, премьер-министром Людовитом Одором, председателем Национального совета Борисом Колларом. Вместе с нашим надежным соседом говорим о конкретной оборонной поддержке и евроатлантической интеграции Украины, саммите НАТО и формуле мира, двустороннем сотрудничестве, энергетической безопасности", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
Зеленский также в пятницу посетит Турцию с рабочим визитом, где встретится с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры двух лидеров состоятся в Стамбуле, ожидается обсуждение ситуации на Украине и зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля, сообщили ранее украинские СМИ со ссылкой на источники. По итогам встречи ожидается пресс-конференция.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Зеленский планирует обсудить с Эрдоганом зерновую сделку и обмен пленными
Вчера, 10:19
 
В миреСловакияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип ЭрдоганНАТО
 
 
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