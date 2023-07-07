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Зеленский прибыл в Словакию, пишут СМИ - РИА Новости, 07.07.2023
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14:11 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/zelenskiy-1882796353.html
Зеленский прибыл в Словакию, пишут СМИ
Зеленский прибыл в Словакию, пишут СМИ - РИА Новости, 07.07.2023
Зеленский прибыл в Словакию, пишут СМИ
Владимир Зеленский прибыл в Словакию, сообщило в пятницу словацкое издание sme.sk. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T14:11
2023-07-07T14:11
в мире
словакия
чехия
владимир зеленский
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БРАТИСЛАВА, 7 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в Словакию, сообщило в пятницу словацкое издание sme.sk. "Зеленский прибыл в Словакию, где встретится с главой государства Зузаной Чапутовой", - говорится в сообщении издания. Ранее ряд словацких СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Зеленский после своего визита в Чехию планирует посетить Словакию в пятницу.
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в мире, словакия, чехия, владимир зеленский
В мире, Словакия, Чехия, Владимир Зеленский
Зеленский прибыл в Словакию, пишут СМИ

SME: Зеленский прибыл в Словакию, где проведет переговоры с главой государства

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 7 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в Словакию, сообщило в пятницу словацкое издание sme.sk.
"Зеленский прибыл в Словакию, где встретится с главой государства Зузаной Чапутовой", - говорится в сообщении издания.
Ранее ряд словацких СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Зеленский после своего визита в Чехию планирует посетить Словакию в пятницу.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
В Кремле прокомментировали готовящиеся переговоры Эрдогана и Зеленского
Вчера, 12:33
 
В миреСловакияЧехияВладимир Зеленский
 
 
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