https://ria.ru/20230707/zelenskiy-1882796353.html
Зеленский прибыл в Словакию, пишут СМИ
Зеленский прибыл в Словакию, пишут СМИ - РИА Новости, 07.07.2023
Зеленский прибыл в Словакию, пишут СМИ
Владимир Зеленский прибыл в Словакию, сообщило в пятницу словацкое издание sme.sk. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T14:11
2023-07-07T14:11
2023-07-07T14:11
в мире
словакия
чехия
владимир зеленский
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БРАТИСЛАВА, 7 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в Словакию, сообщило в пятницу словацкое издание sme.sk. "Зеленский прибыл в Словакию, где встретится с главой государства Зузаной Чапутовой", - говорится в сообщении издания. Ранее ряд словацких СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Зеленский после своего визита в Чехию планирует посетить Словакию в пятницу.
https://ria.ru/20230707/peregovory-1882766229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, чехия, владимир зеленский
В мире, Словакия, Чехия, Владимир Зеленский
Зеленский прибыл в Словакию, пишут СМИ
SME: Зеленский прибыл в Словакию, где проведет переговоры с главой государства