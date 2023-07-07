https://ria.ru/20230707/zelenskiy-1882796353.html

Зеленский прибыл в Словакию, пишут СМИ

Зеленский прибыл в Словакию, пишут СМИ - РИА Новости, 07.07.2023

Зеленский прибыл в Словакию, пишут СМИ

Владимир Зеленский прибыл в Словакию, сообщило в пятницу словацкое издание sme.sk. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T14:11

2023-07-07T14:11

2023-07-07T14:11

в мире

словакия

чехия

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839351_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab4777202055d37216ddca8f47e4fb10.jpg

БРАТИСЛАВА, 7 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в Словакию, сообщило в пятницу словацкое издание sme.sk. "Зеленский прибыл в Словакию, где встретится с главой государства Зузаной Чапутовой", - говорится в сообщении издания. Ранее ряд словацких СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Зеленский после своего визита в Чехию планирует посетить Словакию в пятницу.

https://ria.ru/20230707/peregovory-1882766229.html

словакия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, словакия, чехия, владимир зеленский