Рейтинг@Mail.ru
Источник: Эрдоган и Зеленский выступят с заявлением около 21:00 по Москве - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/zayavlenie-1882870714.html
Источник: Эрдоган и Зеленский выступят с заявлением около 21:00 по Москве
Источник: Эрдоган и Зеленский выступят с заявлением около 21:00 по Москве - РИА Новости, 07.07.2023
Источник: Эрдоган и Зеленский выступят с заявлением около 21:00 по Москве
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленским выступят с заявлением для прессы после переговоров в Стамбуле в пятницу примерно в 21:00 мск, сообщил РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T18:23
2023-07-07T18:23
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
зерновая сделка
турция
стамбул
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810584460_0:263:3000:1951_1920x0_80_0_0_b536c2e21b2afc7402e1b024ea12e263.jpg
АНКАРА, 7 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленским выступят с заявлением для прессы после переговоров в Стамбуле в пятницу примерно в 21:00 мск, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Переговоры Эрдогана с Зеленским планируются на 19:00, ожидается обсуждение ситуации на Украине и зерновой сделки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва очень внимательно следит за переговорами Эрдогана с Зеленским, Кремлю будет интересно узнать, о чем будет вестись речь. "Ожидается заявление для прессы, примерно в 21:00", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230703/turtsiya-1882007167.html
турция
стамбул
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810584460_160:0:2828:2001_1920x0_80_0_0_7250e7fb6d3501672bdc0eebaf9a261d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка, турция, стамбул, украина
Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, Зерновая сделка, Турция, Стамбул, Украина
Источник: Эрдоган и Зеленский выступят с заявлением около 21:00 по Москве

Эрдоган и Зеленский должны выступить с заявлением для прессы примерно в 21:00 по Москве

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 7 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленским выступят с заявлением для прессы после переговоров в Стамбуле в пятницу примерно в 21:00 мск, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
Переговоры Эрдогана с Зеленским планируются на 19:00, ожидается обсуждение ситуации на Украине и зерновой сделки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва очень внимательно следит за переговорами Эрдогана с Зеленским, Кремлю будет интересно узнать, о чем будет вестись речь.
"Ожидается заявление для прессы, примерно в 21:00", - сказал собеседник агентства.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Эрдоган рассказал о роли Турции в разрешении конфликта на Украине
3 июля, 19:32
 
Владимир ЗеленскийРеджеп Тайип ЭрдоганЗерновая сделкаТурцияСтамбулУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала