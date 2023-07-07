https://ria.ru/20230707/zayavlenie-1882870714.html

Источник: Эрдоган и Зеленский выступят с заявлением около 21:00 по Москве

Источник: Эрдоган и Зеленский выступят с заявлением около 21:00 по Москве - РИА Новости, 07.07.2023

Источник: Эрдоган и Зеленский выступят с заявлением около 21:00 по Москве

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленским выступят с заявлением для прессы после переговоров в Стамбуле в пятницу примерно в 21:00 мск, сообщил РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T18:23

2023-07-07T18:23

2023-07-07T18:23

владимир зеленский

реджеп тайип эрдоган

зерновая сделка

турция

стамбул

украина

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АНКАРА, 7 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленским выступят с заявлением для прессы после переговоров в Стамбуле в пятницу примерно в 21:00 мск, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Переговоры Эрдогана с Зеленским планируются на 19:00, ожидается обсуждение ситуации на Украине и зерновой сделки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва очень внимательно следит за переговорами Эрдогана с Зеленским, Кремлю будет интересно узнать, о чем будет вестись речь. "Ожидается заявление для прессы, примерно в 21:00", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230703/turtsiya-1882007167.html

турция

стамбул

украина

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владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка, турция, стамбул, украина