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Источник: Эрдоган и Зеленский выступят с заявлением около 21:00 по Москве
Источник: Эрдоган и Зеленский выступят с заявлением около 21:00 по Москве - РИА Новости, 07.07.2023
Источник: Эрдоган и Зеленский выступят с заявлением около 21:00 по Москве
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленским выступят с заявлением для прессы после переговоров в Стамбуле в пятницу примерно в 21:00 мск, сообщил РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T18:23
2023-07-07T18:23
2023-07-07T18:23
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
зерновая сделка
турция
стамбул
украина
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АНКАРА, 7 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленским выступят с заявлением для прессы после переговоров в Стамбуле в пятницу примерно в 21:00 мск, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Переговоры Эрдогана с Зеленским планируются на 19:00, ожидается обсуждение ситуации на Украине и зерновой сделки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва очень внимательно следит за переговорами Эрдогана с Зеленским, Кремлю будет интересно узнать, о чем будет вестись речь. "Ожидается заявление для прессы, примерно в 21:00", - сказал собеседник агентства.
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владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка, турция, стамбул, украина
Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, Зерновая сделка, Турция, Стамбул, Украина
Источник: Эрдоган и Зеленский выступят с заявлением около 21:00 по Москве
Эрдоган и Зеленский должны выступить с заявлением для прессы примерно в 21:00 по Москве