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После гибели шести человек на заводе под Самарой завели уголовное дело - РИА Новости, 07.07.2023
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17:27 07.07.2023 (обновлено: 18:23 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/zavod-1882854679.html
После гибели шести человек на заводе под Самарой завели уголовное дело
После гибели шести человек на заводе под Самарой завели уголовное дело - РИА Новости, 07.07.2023
После гибели шести человек на заводе под Самарой завели уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после ЧП на заводе в Чапаевске Самарской области, где погибли шесть человек и еще двое... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T17:27
2023-07-07T18:23
происшествия
чапаевск
самарская область
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САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после ЧП на заводе в Чапаевске Самарской области, где погибли шесть человек и еще двое пострадали, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что взрыв произошел на заводе "Промсинтез" в Чапаевске при демонтаже оборудования во время ремонтных работ, шесть человек погибли, еще двое пострадали. Позднее в Средне-Поволжском управлении Ростехнадзора подтвердили, что техническое устройство разрушилось при ремонте на участке азотопровода компании "Промсинтез", в результате погибли шесть человек, еще двое пострадали. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что власти готовы оказать помощь родственникам погибших. "В дневное время на территории завода в городе Чапаевске Самарской области во время ремонтных работ в результате нарушения правил безопасности пострадали восемь человек, шесть из них погибли, еще двоим оказывается необходимая медицинская помощь. По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до семи лет лишения свободы. Уточняется, что следователи и криминалисты осматривают место происшествия на территории завода в городе Чапаевске Завод "Промсинтез" - один из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ, является градообразующим предприятием Чапаевска.
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чапаевск
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Обстановка около завода "Промсинтез" после взрыва
Обстановка около завода "Промсинтез" после взрыва
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происшествия, чапаевск, самарская область
Происшествия, Чапаевск, Самарская область
После гибели шести человек на заводе под Самарой завели уголовное дело

После гибели шести человек при взрыве на заводе в Самарской области завели уголовное дело

© Фото : СУ СК России по Самарской областиРасследование причин взрыва на территории завода в городе Чапаевске
Расследование причин взрыва на территории завода в городе Чапаевске - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© Фото : СУ СК России по Самарской области
Расследование причин взрыва на территории завода в городе Чапаевске
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после ЧП на заводе в Чапаевске Самарской области, где погибли шесть человек и еще двое пострадали, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что взрыв произошел на заводе "Промсинтез" в Чапаевске при демонтаже оборудования во время ремонтных работ, шесть человек погибли, еще двое пострадали.
Позднее в Средне-Поволжском управлении Ростехнадзора подтвердили, что техническое устройство разрушилось при ремонте на участке азотопровода компании "Промсинтез", в результате погибли шесть человек, еще двое пострадали. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что власти готовы оказать помощь родственникам погибших.
"В дневное время на территории завода в городе Чапаевске Самарской области во время ремонтных работ в результате нарушения правил безопасности пострадали восемь человек, шесть из них погибли, еще двоим оказывается необходимая медицинская помощь. По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.
Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до семи лет лишения свободы.
Уточняется, что следователи и криминалисты осматривают место происшествия на территории завода в городе Чапаевске
Завод "Промсинтез" - один из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ, является градообразующим предприятием Чапаевска.
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