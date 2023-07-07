https://ria.ru/20230707/zavod-1882854679.html

После гибели шести человек на заводе под Самарой завели уголовное дело

После гибели шести человек на заводе под Самарой завели уголовное дело - РИА Новости, 07.07.2023

После гибели шести человек на заводе под Самарой завели уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после ЧП на заводе в Чапаевске Самарской области, где погибли шесть человек и еще двое... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T17:27

2023-07-07T17:27

2023-07-07T18:23

происшествия

чапаевск

самарская область

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САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после ЧП на заводе в Чапаевске Самарской области, где погибли шесть человек и еще двое пострадали, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что взрыв произошел на заводе "Промсинтез" в Чапаевске при демонтаже оборудования во время ремонтных работ, шесть человек погибли, еще двое пострадали. Позднее в Средне-Поволжском управлении Ростехнадзора подтвердили, что техническое устройство разрушилось при ремонте на участке азотопровода компании "Промсинтез", в результате погибли шесть человек, еще двое пострадали. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что власти готовы оказать помощь родственникам погибших. "В дневное время на территории завода в городе Чапаевске Самарской области во время ремонтных работ в результате нарушения правил безопасности пострадали восемь человек, шесть из них погибли, еще двоим оказывается необходимая медицинская помощь. По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до семи лет лишения свободы. Уточняется, что следователи и криминалисты осматривают место происшествия на территории завода в городе Чапаевске Завод "Промсинтез" - один из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ, является градообразующим предприятием Чапаевска.

https://ria.ru/20230217/vzryv-1852684334.html

чапаевск

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка около завода "Промсинтез" после взрыва Обстановка около завода "Промсинтез" после взрыва 2023-07-07T17:27 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, чапаевск, самарская область