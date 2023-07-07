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Депутат потребовал за три дня разобраться с зарплатами учителей в Хакасии - РИА Новости, 07.07.2023
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13:01 07.07.2023 (обновлено: 18:18 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/zarplaty-1882775810.html
Депутат потребовал за три дня разобраться с зарплатами учителей в Хакасии
Депутат потребовал за три дня разобраться с зарплатами учителей в Хакасии - РИА Новости, 07.07.2023
Депутат потребовал за три дня разобраться с зарплатами учителей в Хакасии
Депутат Госдумы, кандидат на пост главы Хакасии Сергей Сокол сообщил в Telegram-канале, что потребовал от правительства республики до 10 июля разобраться с... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T13:01
2023-07-07T18:18
политика
образование - общество
республика хакасия
сергей сокол
валентин коновалов
госдума рф
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
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КРАСНОЯРСК, 7 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы, кандидат на пост главы Хакасии Сергей Сокол сообщил в Telegram-канале, что потребовал от правительства республики до 10 июля разобраться с низкими зарплатами учителей, пообещав в противном случае направить письмо в Генпрокуратуру.В марте 2023 года глава Хакасии Валентин Коновалов поручил аппарату главы провести проверку в Минфине и Министерстве образования республики в связи с ситуацией с зарплатами учителей, а Минфину — провести проверку администраций муниципалитетов Алтайского, Бейского и Усть-Абаканского районов, откуда поступают жалобы. Коновалов добавил, что главы администраций муниципалитетов должны самостоятельно уйти, если проблема связана с их управленческими просчетами. В апреле 2023 года прокуратура республики направила в адрес Коновалова представление об устранении нарушений законодательства в сфере образования. В конце июня Сокол сообщал, что ему поступили жалобы от учителей, которым правительство республики так и не пересчитало зарплаты за несколько месяцев, несмотря на обещание сделать это в апреле.Сокол написал, что ему по-прежнему поступают десятки обращений от учителей Хакасии, которые возмущены серьезным понижением зарплат из-за недоработки республиканского правительства. "Игнорировать это просто невозможно. Подготовил письмо на имя генерального прокурора РФ Игоря Викторовича Краснова. Если правительство региона продолжит делать вид, что этот вопрос его не касается, направлю письмо в Генеральную прокуратуру и пеняйте на себя", — написал Сокол. Он также опубликовал скан подготовленного письма на бланке депутата ГД на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Письмо датировано 6 июля.Комментарием правительства Хакасии РИА Новости пока не располагает. Сокол был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия" на выборы главы Хакасии после его возвращения из зоны проведения специальной военной операции, куда он ездил добровольцем. Документы для участия в выборах он сдал в избирком 15 июня.
https://ria.ru/20230629/zarplaty-1881060382.html
https://ria.ru/20230418/zarplata-1866102157.html
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политика, образование - общество, республика хакасия, сергей сокол, валентин коновалов, госдума рф, генеральная прокуратура рф, игорь краснов
Политика, Образование - Общество, Республика Хакасия, Сергей Сокол, Валентин Коновалов, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Игорь Краснов
Депутат потребовал за три дня разобраться с зарплатами учителей в Хакасии

Депутат Сокол потребовал до 10 июля разобраться с низкими зарплатами учителей в Хакасии

© Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДепутат Госдумы Сергей Сокол
Депутат Госдумы Сергей Сокол
© Рамиль Ситдиков
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Депутат Госдумы Сергей Сокол . Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 7 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы, кандидат на пост главы Хакасии Сергей Сокол сообщил в Telegram-канале, что потребовал от правительства республики до 10 июля разобраться с низкими зарплатами учителей, пообещав в противном случае направить письмо в Генпрокуратуру.
В марте 2023 года глава Хакасии Валентин Коновалов поручил аппарату главы провести проверку в Минфине и Министерстве образования республики в связи с ситуацией с зарплатами учителей, а Минфину — провести проверку администраций муниципалитетов Алтайского, Бейского и Усть-Абаканского районов, откуда поступают жалобы. Коновалов добавил, что главы администраций муниципалитетов должны самостоятельно уйти, если проблема связана с их управленческими просчетами. В апреле 2023 года прокуратура республики направила в адрес Коновалова представление об устранении нарушений законодательства в сфере образования. В конце июня Сокол сообщал, что ему поступили жалобы от учителей, которым правительство республики так и не пересчитало зарплаты за несколько месяцев, несмотря на обещание сделать это в апреле.
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Сокол написал, что ему по-прежнему поступают десятки обращений от учителей Хакасии, которые возмущены серьезным понижением зарплат из-за недоработки республиканского правительства. "Игнорировать это просто невозможно. Подготовил письмо на имя генерального прокурора РФ Игоря Викторовича Краснова. Если правительство региона продолжит делать вид, что этот вопрос его не касается, направлю письмо в Генеральную прокуратуру и пеняйте на себя", — написал Сокол. Он также опубликовал скан подготовленного письма на бланке депутата ГД на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Письмо датировано 6 июля.
Комментарием правительства Хакасии РИА Новости пока не располагает.
Сокол был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия" на выборы главы Хакасии после его возвращения из зоны проведения специальной военной операции, куда он ездил добровольцем. Документы для участия в выборах он сдал в избирком 15 июня.
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ПолитикаОбразование - ОбществоРеспублика ХакасияСергей СоколВалентин КоноваловГосдума РФГенеральная прокуратура РФИгорь Краснов
 
 
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