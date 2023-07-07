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Новые виртуальные залы Русского музея откроются в Ярославской области

Новые виртуальные залы Русского музея откроются в Ярославской области - РИА Новости, 07.07.2023

Новые виртуальные залы Русского музея откроются в Ярославской области

Новые виртуальные залы Русского музея вдобавок к двум уже действующим в Ярославской области откроются в Переславле-Залесском, Рыбинске и Угличе, сообщает... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T18:52

2023-07-07T18:52

2023-07-07T18:52

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

рыбинск

переславль-залесский

русский музей

культура

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Новые виртуальные залы Русского музея вдобавок к двум уже действующим в Ярославской области откроются в Переславле-Залесском, Рыбинске и Угличе, сообщает областное правительство. "Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и директор государственного Русского музея Алла Манилова договорились об открытии нескольких виртуальных филиалов Русского музея в Переславле-Залесском, Рыбинске и Угличе. Два филиала при содействии правительства области уже работают в Ярославском художественном музее и в Ярославском планетарии", - говорится в сообщении. Сообщается, что затраты на создание одного виртуального филиала составят от двух до пяти миллионов рублей. Манилова отметила на встрече с губернатором, что контент виртуальных филиалов Русского музея в Ярославской области можно усилить за счет совместных проектов с учреждениями культуры области, отметив особенно "феноменальную коллекцию икон ярославской школы". По данным областного правительства, Евраев и Манилова также обсудили возможность проведения в регионе правительством области совместно с Русским музеем ежегодного музейного фестиваля. Евраев отметил, что это событие позволит приглашать в регион людей, которые имеют непосредственное отношение к культуре и живописи, и проводить крупные мероприятия. "Мы стараемся делать так, чтобы у нас было как можно больше ярких и интересных событий в регионе, таких как "Пир на Волге", кинофестиваль "В кругу семьи" и другие, которые привлекают не только жителей области, но и гостей из других регионов. Важно, чтобы все знали, что можно приехать в Ярославскую область и принять участие в интересных мероприятиях, праздниках, концертах, фестивалях", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор также обратил внимание на то, что, помимо культурных достопримечательностей, в Ярославской области, по его словам, великолепная природа. "Все это вкупе будет способствовать привлечению инвесторов, открытию новых отелей, ресторанов, поможет сделать качественный рывок в развитии туризма", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20230703/polet-1881890384.html

ярославская область

рыбинск

переславль-залесский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ярославская область, михаил евраев, рыбинск, переславль-залесский, русский музей, культура