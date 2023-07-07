https://ria.ru/20230707/zakon-1882742575.html

В ЕС рассчитывают запустить закон о наращивании производства боеприпасов

В ЕС рассчитывают запустить закон о наращивании производства боеприпасов - РИА Новости, 07.07.2023

В ЕС рассчитывают запустить закон о наращивании производства боеприпасов

Переговорщики от Совета ЕС и Европейского парламента достигли соглашения по законопроекту об общеевропейском финансировании производства боеприпасов и ракет в... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T11:23

2023-07-07T11:23

2023-07-07T11:23

в мире

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Переговорщики от Совета ЕС и Европейского парламента достигли соглашения по законопроекту об общеевропейском финансировании производства боеприпасов и ракет в странах Евросоюза для поставок Украине и пополнения собственных запасов, теперь предстоит утверждение закона обоими институтами, после чего он вступит в силу, говорится в распространенном заявлении Совета Евросоюза. В Совете рассчитывают, что закон вступит в силу уже в конце июля. Новый закон, как указывается в документе, позволит "экстренно мобилизовать 500 миллионов евро из бюджета ЕС для поддержки наращивания производственных мощностей по изготовлению ракет, артиллерийских боеприпасов и боеприпасов земля-земля". В начале мая евродепутаты на пленарной сессии в Страсбурге утвердили запуск ускоренной процедуры для немедленного рассмотрения этого законопроекта. Параллельно с этим законом евродепутаты работают и над созданием инструментария для осуществления совместных закупок вооружения и боеприпасов государствами ЕС на постоянной основе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230515/boepripasy-1871773373.html

https://ria.ru/20230406/boepripasy-1863355458.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, евросоюз