https://ria.ru/20230707/zakhvat-1882700892.html

Российские бойцы захватили британскую ракету Storm Shadow

Российские бойцы захватили британскую ракету Storm Shadow - РИА Новости, 07.07.2023

Российские бойцы захватили британскую ракету Storm Shadow

Российские военные из добровольческого отряда БАРС-11 и командования подразделения "Царских волков" вытащили с линии соприкосновения практически целую... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T01:09

2023-07-07T01:09

2023-07-07T01:09

специальная военная операция на украине

дмитрий рогозин

великобритания

украина

storm shadow

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские военные из добровольческого отряда БАРС-11 и командования подразделения "Царских волков" вытащили с линии соприкосновения практически целую британскую крылатую ракету Storm Shadow, сообщил РИА Новости начальник Военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин."Она (ракета. — Прим. ред.) разрушена только частично — упала очень удачно плашмя", - рассказал он. По его словам, ракету для удобства транспортировки разделили на части.Рогозин уточнил, что в ракете применена электроника очень высокого уровня, которая выдержала перегрузки при падении. Операция по эвакуации трофея заняла два дня. Ракету передали профильным специалистам для изучения его конструкции и начинки.Чувствительная информацияИнформация, которую получат россияне в случае перехвата целой ракеты Storm Shadow, может быть чувствительной для Запада из-за устройства этого оружия, пишет американский портал The War Zone."Потеря одной в значительной степени неповрежденной ракеты — нежелательное событие. Британская Storm Shadow имеет некоторые стелс-технологии, которые уменьшают ее заметность. <…> Материалы, использованные в ее конструкции, и устройство боеголовки также были бы интересны", — говорится в статье.По информации издания, наиболее секретная часть Storm Shadow — это система наведения боеприпаса. Если внутренний датчик, программное обеспечение и бортовая электроника попадут в руки потенциального противника, они позволят обнаружить больше уязвимостей ракеты, резюмировали авторы публикации.Ракеты Storm ShadowStorm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас оружие производит европейский разработчик и производитель MBDA. Цена — около двух миллионов фунтов стерлингов за единицу вооружения.Дальность экспортных вариантов, как утверждает американское издание The Drive, — 250 километров, однако есть модификации и до 560 километров. Великобритания объявила о передаче Киеву Storm Shadow в середине мая.

https://ria.ru/20230706/raketa-1882679958.html

https://ria.ru/20230705/akimovka-1882343028.html

https://ria.ru/20230706/bomby-1882616697.html

великобритания

украина

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дмитрий рогозин, великобритания, украина, storm shadow