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Захарова напомнила слова Псаки о кассетных боеприпасах
Захарова напомнила слова Псаки о кассетных боеприпасах - РИА Новости, 08.07.2023
Захарова напомнила слова Псаки о кассетных боеприпасах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в своем телеграм-канале передачу США кассетных боеприпасов Украине , напомнила, что бывшая... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-07T23:41
2023-07-07T23:41
2023-07-08T00:01
мария захарова
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в своем телеграм-канале передачу США кассетных боеприпасов Украине , напомнила, что бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в 2022 году называла применение кассетных бомб военным преступлением. Советник президента США Джейк Салливан объявил в пятницу, что Штаты передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных и официальных лиц, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей. "Пресс-секретарь Байдена Псаки 28 февраля 2022 года: "Применение кассетных боеприпасов - это военное преступление". Спустя полтора года советник американского президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил о намерении передать Украине кассетные боеприпасы", - сообщила Захарова .
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Мария Захарова, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, Джейк Салливан, США, В мире
Захарова напомнила слова Псаки о кассетных боеприпасах
Захарова: Псаки в 2022 году назвала применение кассетных бомб военным преступлением