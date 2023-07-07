https://ria.ru/20230707/zaderzhanie-1882723184.html

В Симферополе задержали украинского агента, взорвавшего железную дорогу

В Симферополе задержали украинского агента, взорвавшего железную дорогу - РИА Новости, 07.07.2023

В Симферополе задержали украинского агента, взорвавшего железную дорогу

В Симферополе задержали агента украинской военной разведки, который в феврале подорвал железную дорогу в Крыму, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T09:47

2023-07-07T09:47

2023-07-07T14:13

республика крым

фсб

симферополь

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Симферополе задержали агента украинской военной разведки, который в феврале подорвал железную дорогу в Крыму, сообщили в ФСБ. "В феврале 2022 года житель Симферополя, после начала СВО, выехал в Одессу, где был завербован сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Республику Крым", — говорится в релизе.Уточняется, что речь идет о гражданине России 1998 года рождения.По указанию украинских кураторов 23 февраля этого года он подорвал железнодорожное полотно на перегоне Чистенькое — Почтовое в Бахчисарайском районе Крыма. Самодельное взрывное устройство ему передали через тайник.Задержанный признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины, сейчас он находится в СИЗО.Уголовное дело открыли по статье "Диверсия". Следствие выясняет, причастен ли задержанный к другим преступлениям.

https://ria.ru/20230705/terakt-1882300889.html

республика крым

симферополь

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Влада Копылова

республика крым, фсб, симферополь