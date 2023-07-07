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В Симферополе задержали украинского агента, взорвавшего железную дорогу - РИА Новости, 07.07.2023
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09:47 07.07.2023 (обновлено: 14:13 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/zaderzhanie-1882723184.html
В Симферополе задержали украинского агента, взорвавшего железную дорогу
В Симферополе задержали украинского агента, взорвавшего железную дорогу - РИА Новости, 07.07.2023
В Симферополе задержали украинского агента, взорвавшего железную дорогу
В Симферополе задержали агента украинской военной разведки, который в феврале подорвал железную дорогу в Крыму, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T09:47
2023-07-07T14:13
республика крым
фсб
симферополь
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Симферополе задержали агента украинской военной разведки, который в феврале подорвал железную дорогу в Крыму, сообщили в ФСБ. &quot;В феврале 2022 года житель Симферополя, после начала СВО, выехал в Одессу, где был завербован сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Республику Крым&quot;, — говорится в релизе.Уточняется, что речь идет о гражданине России 1998 года рождения.По указанию украинских кураторов 23 февраля этого года он подорвал железнодорожное полотно на перегоне Чистенькое — Почтовое в Бахчисарайском районе Крыма. Самодельное взрывное устройство ему передали через тайник.Задержанный признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины, сейчас он находится в СИЗО.Уголовное дело открыли по статье "Диверсия". Следствие выясняет, причастен ли задержанный к другим преступлениям.
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республика крым
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Завербованный ВСУ житель Крыма о том, как взрывал ж/д пути
Завербованный украинской разведкой житель Крыма рассказал, как взрывал ж/д пути. Видео ЦОС ФСБ России о пресечении противоправной деятельности гражданина России в Республике Крым.
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республика крым, фсб, симферополь
Республика Крым, ФСБ, Симферополь
В Симферополе задержали украинского агента, взорвавшего железную дорогу

ФСБ задержала в Симферополе украинского агента, взорвавшего железную дорогу в Крыму

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Симферополе задержали агента украинской военной разведки, который в феврале подорвал железную дорогу в Крыму, сообщили в ФСБ.
«

"В феврале 2022 года житель Симферополя, после начала СВО, выехал в Одессу, где был завербован сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Республику Крым", — говорится в релизе.

Уточняется, что речь идет о гражданине России 1998 года рождения.
По указанию украинских кураторов 23 февраля этого года он подорвал железнодорожное полотно на перегоне Чистенькое — Почтовое в Бахчисарайском районе Крыма. Самодельное взрывное устройство ему передали через тайник.
Задержанный признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины, сейчас он находится в СИЗО.
Уголовное дело открыли по статье "Диверсия". Следствие выясняет, причастен ли задержанный к другим преступлениям.
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Республика КрымФСБСимферополь
 
 
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