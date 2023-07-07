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Юрист объяснил, когда по закону допускается сверхурочная работа - РИА Новости, 07.07.2023
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05:44 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/yurist-1882708915.html
Юрист объяснил, когда по закону допускается сверхурочная работа
Юрист объяснил, когда по закону допускается сверхурочная работа - РИА Новости, 07.07.2023
Юрист объяснил, когда по закону допускается сверхурочная работа
Инициатором сверхурочной работы может быть только работодатель, но допускается она по закону лишь с согласия сотрудника, разъяснил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T05:44
2023-07-07T05:44
superjob
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Инициатором сверхурочной работы может быть только работодатель, но допускается она по закону лишь с согласия сотрудника, разъяснил РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. "Закон предъявляет требования к оформлению и оплате сверхурочной работы. Так, основное требование заключается в том, что такой тип работы допускается только с согласия работника (за исключением чрезвычайных ситуаций). Также инициатором сверхурочной работы может быть только работодатель", - сказал он. При этом для сверхурочной работы, заметил Южалин, есть ограничения: она не может превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Эксперт также подчеркнул, что сверхурочная работа оплачивается в повышенном размере: за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы − не менее чем в двойном размере. Впрочем, конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу, по его словам, "могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором". "По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее того количества времени, которое было отработано сверхурочно", - заключил Южалин.
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superjob, общество
SuperJob, Общество
Юрист объяснил, когда по закону допускается сверхурочная работа

Юрист Южалин: сверхурочная работа допускается по закону лишь с согласия сотрудника

© Pixabay / Pexels Мужчина за работой
Мужчина за работой - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© Pixabay / Pexels
Мужчина за работой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Инициатором сверхурочной работы может быть только работодатель, но допускается она по закону лишь с согласия сотрудника, разъяснил РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
«
"Закон предъявляет требования к оформлению и оплате сверхурочной работы. Так, основное требование заключается в том, что такой тип работы допускается только с согласия работника (за исключением чрезвычайных ситуаций). Также инициатором сверхурочной работы может быть только работодатель", - сказал он.
При этом для сверхурочной работы, заметил Южалин, есть ограничения: она не может превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
Эксперт также подчеркнул, что сверхурочная работа оплачивается в повышенном размере: за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы − не менее чем в двойном размере.
Впрочем, конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу, по его словам, "могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором".
"По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее того количества времени, которое было отработано сверхурочно", - заключил Южалин.
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