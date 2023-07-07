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В Ясиноватой после обстрела со стороны ВСУ загорелся магазин "Украина"
В Ясиноватой после обстрела со стороны ВСУ загорелся магазин "Украина" - РИА Новости, 07.07.2023
В Ясиноватой после обстрела со стороны ВСУ загорелся магазин "Украина"
Здание магазина "Украина" загорелось в Ясиноватой после обстрела со стороны украинских боевиков, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T00:51
2023-07-07T00:51
2023-07-07T01:03
специальная военная операция на украине
ясиноватая
в мире
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Здание магазина "Украина" загорелось в Ясиноватой после обстрела со стороны украинских боевиков, передает корреспондент РИА Новости. Ясиноватая несколько раз подвергалась обстрелу из РСЗО, предположительно, системы "Град". В результате разрушены многоквартирные дома, выбиты окна, есть разрушения. Сгорел частный дом. Пострадало здание больницы. Среди мирных жителей есть раненые. На месте работают пожарные, спасатели и представители экстренных служб города.
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РИА Новости
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ясиноватая, в мире
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, В мире
В Ясиноватой после обстрела со стороны ВСУ загорелся магазин "Украина"
В Ясиноватой после обстрела украинскими войсками загорелось здание магазина "Украина"
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Здание магазина "Украина" загорелось в Ясиноватой после обстрела со стороны украинских боевиков, передает корреспондент РИА Новости.
Ясиноватая несколько раз подвергалась обстрелу из РСЗО, предположительно, системы "Град". В результате разрушены многоквартирные дома, выбиты окна, есть разрушения. Сгорел частный дом. Пострадало здание больницы. Среди мирных жителей есть раненые.
На месте работают пожарные, спасатели и представители экстренных служб города.