https://ria.ru/20230707/yasinovataya-1882700041.html

В Ясиноватой после обстрела со стороны ВСУ загорелся магазин "Украина"

В Ясиноватой после обстрела со стороны ВСУ загорелся магазин "Украина" - РИА Новости, 07.07.2023

В Ясиноватой после обстрела со стороны ВСУ загорелся магазин "Украина"

Здание магазина "Украина" загорелось в Ясиноватой после обстрела со стороны украинских боевиков, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T00:51

2023-07-07T00:51

2023-07-07T01:03

специальная военная операция на украине

ясиноватая

в мире

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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Здание магазина "Украина" загорелось в Ясиноватой после обстрела со стороны украинских боевиков, передает корреспондент РИА Новости. Ясиноватая несколько раз подвергалась обстрелу из РСЗО, предположительно, системы "Град". В результате разрушены многоквартирные дома, выбиты окна, есть разрушения. Сгорел частный дом. Пострадало здание больницы. Среди мирных жителей есть раненые. На месте работают пожарные, спасатели и представители экстренных служб города.

ясиноватая

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2023

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ясиноватая, в мире