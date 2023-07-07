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В Ясиноватой после обстрела со стороны ВСУ загорелся магазин "Украина" - РИА Новости, 07.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:51 07.07.2023 (обновлено: 01:03 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/yasinovataya-1882700041.html
В Ясиноватой после обстрела со стороны ВСУ загорелся магазин "Украина"
В Ясиноватой после обстрела со стороны ВСУ загорелся магазин "Украина" - РИА Новости, 07.07.2023
В Ясиноватой после обстрела со стороны ВСУ загорелся магазин "Украина"
Здание магазина "Украина" загорелось в Ясиноватой после обстрела со стороны украинских боевиков, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T00:51
2023-07-07T01:03
специальная военная операция на украине
ясиноватая
в мире
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Здание магазина "Украина" загорелось в Ясиноватой после обстрела со стороны украинских боевиков, передает корреспондент РИА Новости. Ясиноватая несколько раз подвергалась обстрелу из РСЗО, предположительно, системы "Град". В результате разрушены многоквартирные дома, выбиты окна, есть разрушения. Сгорел частный дом. Пострадало здание больницы. Среди мирных жителей есть раненые. На месте работают пожарные, спасатели и представители экстренных служб города.
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ясиноватая, в мире
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, В мире
В Ясиноватой после обстрела со стороны ВСУ загорелся магазин "Украина"

В Ясиноватой после обстрела украинскими войсками загорелось здание магазина "Украина"

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Здание магазина "Украина" загорелось в Ясиноватой после обстрела со стороны украинских боевиков, передает корреспондент РИА Новости.
Ясиноватая несколько раз подвергалась обстрелу из РСЗО, предположительно, системы "Град". В результате разрушены многоквартирные дома, выбиты окна, есть разрушения. Сгорел частный дом. Пострадало здание больницы. Среди мирных жителей есть раненые.
На месте работают пожарные, спасатели и представители экстренных служб города.
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяВ мире
 
 
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