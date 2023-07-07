https://ria.ru/20230707/yaponiya-1882706839.html

Сбивший в Японии четырех школьников шофер заявил, что сделал это специально

Сбивший в Японии четырех школьников шофер заявил, что сделал это специально - РИА Новости, 07.07.2023

Сбивший в Японии четырех школьников шофер заявил, что сделал это специально

Водитель грузовика, который в четверг въехал на территорию школы в городе Курихара в Японии и сбил четверых детей, заявил, что сделал это специально, сообщил... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T04:48

2023-07-07T04:48

2023-07-07T04:48

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ТОКИО, 7 июл – РИА Новости. Водитель грузовика, который в четверг въехал на территорию школы в городе Курихара в Японии и сбил четверых детей, заявил, что сделал это специально, сообщил телеканал NHK. В четверг малолитражный грузовик въехал на территорию начальной школы (1-6 классы) и сбил четверых детей. Трое пострадали, они находятся в сознании. Водителя грузовика – 34-летнего Акинори Онодэру - задержали на месте по подозрению в покушении на убийство. "Я врезался в них умышленно", - приводит телеканал слова водителя. Он добавил, что не знал лично никого из детей. Полиция выясняет мотивы преступления.

https://ria.ru/20230118/yaponiya-1845622405.html

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япония, в мире, авто