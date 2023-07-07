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Сбивший в Японии четырех школьников шофер заявил, что сделал это специально - РИА Новости, 07.07.2023
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04:48 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/yaponiya-1882706839.html
Сбивший в Японии четырех школьников шофер заявил, что сделал это специально
Сбивший в Японии четырех школьников шофер заявил, что сделал это специально - РИА Новости, 07.07.2023
Сбивший в Японии четырех школьников шофер заявил, что сделал это специально
Водитель грузовика, который в четверг въехал на территорию школы в городе Курихара в Японии и сбил четверых детей, заявил, что сделал это специально, сообщил... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T04:48
2023-07-07T04:48
япония
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авто
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ТОКИО, 7 июл – РИА Новости. Водитель грузовика, который в четверг въехал на территорию школы в городе Курихара в Японии и сбил четверых детей, заявил, что сделал это специально, сообщил телеканал NHK. В четверг малолитражный грузовик въехал на территорию начальной школы (1-6 классы) и сбил четверых детей. Трое пострадали, они находятся в сознании. Водителя грузовика – 34-летнего Акинори Онодэру - задержали на месте по подозрению в покушении на убийство. "Я врезался в них умышленно", - приводит телеканал слова водителя. Он добавил, что не знал лично никого из детей. Полиция выясняет мотивы преступления.
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япония, в мире, авто
Япония, В мире, Авто
Сбивший в Японии четырех школьников шофер заявил, что сделал это специально

NHK: сбивший четырех школьников в Японии шофер грузовика заявил, что сделал это специально

© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Junji Kurokawa
Читать ria.ru в
ТОКИО, 7 июл – РИА Новости. Водитель грузовика, который в четверг въехал на территорию школы в городе Курихара в Японии и сбил четверых детей, заявил, что сделал это специально, сообщил телеканал NHK.
В четверг малолитражный грузовик въехал на территорию начальной школы (1-6 классы) и сбил четверых детей. Трое пострадали, они находятся в сознании. Водителя грузовика – 34-летнего Акинори Онодэру - задержали на месте по подозрению в покушении на убийство.
"Я врезался в них умышленно", - приводит телеканал слова водителя. Он добавил, что не знал лично никого из детей.
Полиция выясняет мотивы преступления.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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