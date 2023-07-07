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Wildberries стала резидентом ТОР "Юрга" - РИА Новости, 07.07.2023
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09:02 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/wildberries-1882716897.html
Wildberries стала резидентом ТОР "Юрга"
Wildberries стала резидентом ТОР "Юрга" - РИА Новости, 07.07.2023
Wildberries стала резидентом ТОР "Юрга"
Компании Wildberries одобрен статус резидента территории опережающего развития "Юрга", сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области со ссылкой на... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T09:02
2023-07-07T09:02
экономика
кемеровская область
россия
сергей цивилев
wildberries
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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КЕМЕРОВО, 7 июл – РИА Новости. Компании Wildberries одобрен статус резидента территории опережающего развития "Юрга", сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Совет по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кузбасса рассмотрел вопрос присвоения ООО "ВБ ЮРГА" статуса резидента территории опережающего развития "Юрга". Инвестпроект предусматривает строительство логистического центра Wildberries. Запланированный объем вложений - более 7 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что для строительства складского комплекса - центра обеспечения омниканальной торговли компании без торгов будет предоставлен земельный участок площадью 18 га. Логистический центр обеспечат современным технологическим оборудованием. В ближайшее время документы на включение организации в реестр резидентов ТОР "Юрга" будут направлены в Минэкономразвития России. "Правительством Российской Федерации принято решение о продлении действия существующих территорий опережающего развития до 2030 года. Кузбасс открыт для инвесторов, а они, в свою очередь, готовы пользоваться предоставляемыми регионом возможностями. Реализация проекта даст эффект для бюджета, позволит создать в регионе пять тысяч рабочих мест, а также поможет продвигать кузбасские товары на российском рынке", - приводятся в сообщении слова Цивилева. Правительство региона и компания Wildberries заключили меморандум о сотрудничестве для улучшения инвестиционного климата и развития экономики Кузбасса в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме. Кроме логистического комплекса он предусматривает содействие расширению сети электронной коммерции и увеличению интернет-продаж организаций и предпринимателей региона.
https://ria.ru/20230626/wildberries-1880441797.html
https://ria.ru/20230615/wildberries-1878480008.html
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экономика, кемеровская область, россия, сергей цивилев, wildberries, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Кемеровская область, Россия, Сергей Цивилев, Wildberries, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Wildberries стала резидентом ТОР "Юрга"

В Кузбассе заявили, что компании Wildberries одобрили статус резидента ТОР "Юрга"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 7 июл – РИА Новости. Компании Wildberries одобрен статус резидента территории опережающего развития "Юрга", сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
"Совет по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кузбасса рассмотрел вопрос присвоения ООО "ВБ ЮРГА" статуса резидента территории опережающего развития "Юрга". Инвестпроект предусматривает строительство логистического центра Wildberries. Запланированный объем вложений - более 7 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что для строительства складского комплекса - центра обеспечения омниканальной торговли компании без торгов будет предоставлен земельный участок площадью 18 га. Логистический центр обеспечат современным технологическим оборудованием.
В ближайшее время документы на включение организации в реестр резидентов ТОР "Юрга" будут направлены в Минэкономразвития России.
"Правительством Российской Федерации принято решение о продлении действия существующих территорий опережающего развития до 2030 года. Кузбасс открыт для инвесторов, а они, в свою очередь, готовы пользоваться предоставляемыми регионом возможностями. Реализация проекта даст эффект для бюджета, позволит создать в регионе пять тысяч рабочих мест, а также поможет продвигать кузбасские товары на российском рынке", - приводятся в сообщении слова Цивилева.
Правительство региона и компания Wildberries заключили меморандум о сотрудничестве для улучшения инвестиционного климата и развития экономики Кузбасса в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме. Кроме логистического комплекса он предусматривает содействие расширению сети электронной коммерции и увеличению интернет-продаж организаций и предпринимателей региона.
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ЭкономикаКемеровская областьРоссияСергей ЦивилевWildberriesМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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