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На Кубани выплату к медали "Родительская доблесть" увеличили в два раза - РИА Новости, 07.07.2023
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Краснодарский край
 
17:50 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/vyplata-1882862584.html
На Кубани выплату к медали "Родительская доблесть" увеличили в два раза
На Кубани выплату к медали "Родительская доблесть" увеличили в два раза - РИА Новости, 07.07.2023
На Кубани выплату к медали "Родительская доблесть" увеличили в два раза
Единовременную выплату многодетным семьям Краснодарского края, награжденным медалью "Родительская доблесть", увеличили до 2 миллионов рублей, сообщил губернатор РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T17:50
2023-07-07T17:50
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 7 июл – РИА Новости. Единовременную выплату многодетным семьям Краснодарского края, награжденным медалью "Родительская доблесть", увеличили до 2 миллионов рублей, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в телеграм-канале. Глава региона встретился в пятницу с многодетными семьями из разных уголков региона для того, чтобы поздравить их с предстоящим праздником — Днем семьи, любви и верности. Медали "Родительская доблесть" в этом году получили 15 семей. "Мы приняли решение увеличить единовременное поощрение к медали с одного до двух миллионов рублей. Это дань уважения к непростому родительскому труду. Такие крепкие, большие и дружные семьи служат примером для других. И самое главное, что количество их растет с каждым годом", - написал Кондратьев.По его словам, в Краснодарском крае уже почти 94 тысячи многодетных семей.
https://ria.ru/20230706/kuban-1882588293.html
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краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев

На Кубани выплату к медали "Родительская доблесть" увеличили в два раза

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОтдыхающие в парке
Отдыхающие в парке - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Отдыхающие в парке. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 7 июл – РИА Новости. Единовременную выплату многодетным семьям Краснодарского края, награжденным медалью "Родительская доблесть", увеличили до 2 миллионов рублей, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.
Глава региона встретился в пятницу с многодетными семьями из разных уголков региона для того, чтобы поздравить их с предстоящим праздником — Днем семьи, любви и верности. Медали "Родительская доблесть" в этом году получили 15 семей.
"Мы приняли решение увеличить единовременное поощрение к медали с одного до двух миллионов рублей. Это дань уважения к непростому родительскому труду. Такие крепкие, большие и дружные семьи служат примером для других. И самое главное, что количество их растет с каждым годом", - написал Кондратьев.
По его словам, в Краснодарском крае уже почти 94 тысячи многодетных семей.
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