https://ria.ru/20230707/vyplata-1882862584.html
На Кубани выплату к медали "Родительская доблесть" увеличили в два раза
На Кубани выплату к медали "Родительская доблесть" увеличили в два раза - РИА Новости, 07.07.2023
На Кубани выплату к медали "Родительская доблесть" увеличили в два раза
Единовременную выплату многодетным семьям Краснодарского края, награжденным медалью "Родительская доблесть", увеличили до 2 миллионов рублей, сообщил губернатор РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T17:50
2023-07-07T17:50
2023-07-07T17:50
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732788783_121:712:2187:1874_1920x0_80_0_0_727f7ab51dab90563bdf8cf984a6a767.jpg
КРАСНОДАР, 7 июл – РИА Новости. Единовременную выплату многодетным семьям Краснодарского края, награжденным медалью "Родительская доблесть", увеличили до 2 миллионов рублей, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в телеграм-канале. Глава региона встретился в пятницу с многодетными семьями из разных уголков региона для того, чтобы поздравить их с предстоящим праздником — Днем семьи, любви и верности. Медали "Родительская доблесть" в этом году получили 15 семей. "Мы приняли решение увеличить единовременное поощрение к медали с одного до двух миллионов рублей. Это дань уважения к непростому родительскому труду. Такие крепкие, большие и дружные семьи служат примером для других. И самое главное, что количество их растет с каждым годом", - написал Кондратьев.По его словам, в Краснодарском крае уже почти 94 тысячи многодетных семей.
https://ria.ru/20230706/kuban-1882588293.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732788783_270:697:2072:2048_1920x0_80_0_0_4ffbf66c7ba0668e9001604fcc3ec1fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
КРАСНОДАР, 7 июл – РИА Новости.
Единовременную выплату многодетным семьям Краснодарского края, награжденным медалью "Родительская доблесть", увеличили до 2 миллионов рублей, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в телеграм-канале
.
Глава региона встретился в пятницу с многодетными семьями из разных уголков региона для того, чтобы поздравить их с предстоящим праздником — Днем семьи, любви и верности. Медали "Родительская доблесть" в этом году получили 15 семей.
"Мы приняли решение увеличить единовременное поощрение к медали с одного до двух миллионов рублей. Это дань уважения к непростому родительскому труду. Такие крепкие, большие и дружные семьи служат примером для других. И самое главное, что количество их растет с каждым годом", - написал Кондратьев.
По его словам, в Краснодарском крае уже почти 94 тысячи многодетных семей.
На Кубани пять компаний получат 163 миллиона рублей на развитие