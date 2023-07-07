https://ria.ru/20230707/vyplata-1882862584.html

На Кубани выплату к медали "Родительская доблесть" увеличили в два раза

На Кубани выплату к медали "Родительская доблесть" увеличили в два раза - РИА Новости, 07.07.2023

На Кубани выплату к медали "Родительская доблесть" увеличили в два раза

Единовременную выплату многодетным семьям Краснодарского края, награжденным медалью "Родительская доблесть", увеличили до 2 миллионов рублей, сообщил губернатор РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T17:50

2023-07-07T17:50

2023-07-07T17:50

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732788783_121:712:2187:1874_1920x0_80_0_0_727f7ab51dab90563bdf8cf984a6a767.jpg

КРАСНОДАР, 7 июл – РИА Новости. Единовременную выплату многодетным семьям Краснодарского края, награжденным медалью "Родительская доблесть", увеличили до 2 миллионов рублей, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в телеграм-канале. Глава региона встретился в пятницу с многодетными семьями из разных уголков региона для того, чтобы поздравить их с предстоящим праздником — Днем семьи, любви и верности. Медали "Родительская доблесть" в этом году получили 15 семей. "Мы приняли решение увеличить единовременное поощрение к медали с одного до двух миллионов рублей. Это дань уважения к непростому родительскому труду. Такие крепкие, большие и дружные семьи служат примером для других. И самое главное, что количество их растет с каждым годом", - написал Кондратьев.По его словам, в Краснодарском крае уже почти 94 тысячи многодетных семей.

https://ria.ru/20230706/kuban-1882588293.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

краснодарский край, вениамин кондратьев