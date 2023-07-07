https://ria.ru/20230707/volny-1882767554.html
Синоптик предупредила о температурных волнах в Москве в июле
Синоптик предупредила о температурных волнах в Москве в июле - РИА Новости, 07.07.2023
Синоптик предупредила о температурных волнах в Москве в июле
Волны прохлады будут сменяться жарой на протяжении июля в Москве, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:35
2023-07-07T12:35
2023-07-07T12:35
погода
татьяна позднякова
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809062065_0:11:2908:1648_1920x0_80_0_0_f3c47d9468d34096d90bed0fa7380eb7.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Волны прохлады будут сменяться жарой на протяжении июля в Москве, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она отметила, что первая неделя июля в Москве оказалась на пару градусов выше нормы. "В ближайшие выходные дни начнется адвекция прохладного воздуха, температура вернется к норме. Наиболее низкая дневная температура прогнозируется на период 10-12 июля. А затем северный ветер сменится южным, к середине месяца вновь потеплеет: днем до плюс 25 - плюс 27 градусов. Вторая половина месяца начнется волной прохлады, а затем вернутся комфортные плюс 23 - плюс 28", - рассказала Позднякова.
https://ria.ru/20230707/tropiki-1882714137.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809062065_176:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_b5f0ca12cf3fe0b220ff7144c5981c51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, татьяна позднякова, москва
Погода, Татьяна Позднякова, Москва
Синоптик предупредила о температурных волнах в Москве в июле
Синоптик Позднякова: волны прохлады будут сменяться жарой в Москве весь июль