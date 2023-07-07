https://ria.ru/20230707/volny-1882767554.html

Синоптик предупредила о температурных волнах в Москве в июле

Синоптик предупредила о температурных волнах в Москве в июле - РИА Новости, 07.07.2023

Синоптик предупредила о температурных волнах в Москве в июле

Волны прохлады будут сменяться жарой на протяжении июля в Москве, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T12:35

2023-07-07T12:35

2023-07-07T12:35

погода

татьяна позднякова

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809062065_0:11:2908:1648_1920x0_80_0_0_f3c47d9468d34096d90bed0fa7380eb7.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Волны прохлады будут сменяться жарой на протяжении июля в Москве, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она отметила, что первая неделя июля в Москве оказалась на пару градусов выше нормы. "В ближайшие выходные дни начнется адвекция прохладного воздуха, температура вернется к норме. Наиболее низкая дневная температура прогнозируется на период 10-12 июля. А затем северный ветер сменится южным, к середине месяца вновь потеплеет: днем до плюс 25 - плюс 27 градусов. Вторая половина месяца начнется волной прохлады, а затем вернутся комфортные плюс 23 - плюс 28", - рассказала Позднякова.

https://ria.ru/20230707/tropiki-1882714137.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, татьяна позднякова, москва