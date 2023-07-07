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Синоптик предупредила о температурных волнах в Москве в июле - РИА Новости, 07.07.2023
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12:35 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/volny-1882767554.html
Синоптик предупредила о температурных волнах в Москве в июле
Синоптик предупредила о температурных волнах в Москве в июле - РИА Новости, 07.07.2023
Синоптик предупредила о температурных волнах в Москве в июле
Волны прохлады будут сменяться жарой на протяжении июля в Москве, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:35
2023-07-07T12:35
погода
татьяна позднякова
москва
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Волны прохлады будут сменяться жарой на протяжении июля в Москве, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она отметила, что первая неделя июля в Москве оказалась на пару градусов выше нормы. "В ближайшие выходные дни начнется адвекция прохладного воздуха, температура вернется к норме. Наиболее низкая дневная температура прогнозируется на период 10-12 июля. А затем северный ветер сменится южным, к середине месяца вновь потеплеет: днем до плюс 25 - плюс 27 градусов. Вторая половина месяца начнется волной прохлады, а затем вернутся комфортные плюс 23 - плюс 28", - рассказала Позднякова.
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погода, татьяна позднякова, москва
Погода, Татьяна Позднякова, Москва
Синоптик предупредила о температурных волнах в Москве в июле

Синоптик Позднякова: волны прохлады будут сменяться жарой в Москве весь июль

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛюди у фонтана на Биржевой площади в Москве в жаркую погоду
Люди у фонтана на Биржевой площади в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Люди у фонтана на Биржевой площади в Москве в жаркую погоду. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Волны прохлады будут сменяться жарой на протяжении июля в Москве, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она отметила, что первая неделя июля в Москве оказалась на пару градусов выше нормы.
"В ближайшие выходные дни начнется адвекция прохладного воздуха, температура вернется к норме. Наиболее низкая дневная температура прогнозируется на период 10-12 июля. А затем северный ветер сменится южным, к середине месяца вновь потеплеет: днем до плюс 25 - плюс 27 градусов. Вторая половина месяца начнется волной прохлады, а затем вернутся комфортные плюс 23 - плюс 28", - рассказала Позднякова.
Небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
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