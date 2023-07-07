https://ria.ru/20230707/voda-1882737337.html

Жителям Хабаровского села запретили пользоваться водоемами после мора рыбы

Жителям Хабаровского села запретили пользоваться водоемами после мора рыбы - РИА Новости, 07.07.2023

Жителям Хабаровского села запретили пользоваться водоемами после мора рыбы

Жителям села Чля в Хабаровском крае запретили купаться и пользоваться водой из водоемов, где обнаружили мор рыбы, там зафиксировано превышение цианидов,... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T11:02

2023-07-07T11:02

2023-07-07T11:23

происшествия

хабаровский край

николаевский район

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ХАБАРОВСК, 7 июл - РИА Новости. Жителям села Чля в Хабаровском крае запретили купаться и пользоваться водой из водоемов, где обнаружили мор рыбы, там зафиксировано превышение цианидов, марганца, цинка и других химических веществ, сообщает администрация муниципального Николаевского района. Ранее администрация сообщила, что в среду была обнаружена массовая гибель рыбы в водных объектах реки Большой Мырчан и озера Чля, специалисты отобрали пробы воды в пяти точках. Николаевская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту мора рыбы. "В реке Большой Мырчан выявлено превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ (ПДК) для водоемов рыбохозяйственного значения по: цианидам, роданидам, марганцу, алюминию, цинку, меди, сульфатам. В целях недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации комиссией принято решение до взятия повторных проб и получения результатов... жителям села Чля рекомендовано ограничить использование воды в реке Большой Мырчан и озере Чля для всех хозяйственных и бытовых нужд, вылов рыбы, купание", - говорится в сообщении райадминистрации. Сообщается также, что администрация района подготовила постановление о введении режима повешенной готовности в Члянском сельском поселении в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с нарушением жизнедеятельности населения, превышения предельно допустимых ПДК опасных химических веществ в водных объектах, наличием фактов, способных привести к причинению вреда окружающей среде. "Направлено письмо в Министерство природных ресурсов края об организации проверки предприятий по добыче полезных ископаемых в указанном районе. Проинформировано о сложившейся ситуации предприятие, осуществляющее деятельность на данной территории", - добавляется в сообщении. Отмечается, что повторное взятие проб в этих водоемах проведут 10 июля.

https://ria.ru/20230706/mikroflora-1882645227.html

https://ria.ru/20230410/dtp-1864132648.html

хабаровский край

николаевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хабаровский край, николаевский район