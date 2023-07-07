Венгрия не тянет с решением о приеме Швеции в НАТО, заявил Орбан
Премьер Орбан: Венгрия не тянет с решением о приеме Швеции в НАТО, несмотря на каникулы
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
ВЕНА, 7 июл - РИА Новости. Венгрия поддерживает членство Швеции в НАТО и принятие решения по ратификации не откладывает, несмотря на летнюю паузу в работе парламента, заявил журналистам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире австрийского телеканала eXXpress.
"Венгерское правительство уже решило позитивно по поводу вхождения Швеции в НАТО. Мы поддерживаем присоединение Швеции, но венгерский парламент пока не ратифицировал это решение. Мы в постоянном контакте с генсеком НАТО и с турецкой стороной", - сказал Орбан на пресс-конференции в рамках миграционного саммита Австрии, Венгрии и Сербии в Вене, отвечая на вопрос, сможет ли венгерская сторона принять решение по поводу вступления Швеции в НАТО, если венгерский парламент в настоящий момент из-за летней паузы до сентября не заседает. Трансляция мероприятия велась в прямом эфире австрийского телеканала eXXpress.
"Если что-то нужно будет сделать, мы будем действовать. Таким образом, Венгрия не откладывает принятие решения", - добавил венгерский премьер.
В Вене в пятницу проходит миграционный саммит Австрии, Венгрии и Сербии с участием австрийского канцлера Карла Нехаммера, венгерского премьера и президента Сербии Александра Вучича.
Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.