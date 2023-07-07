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Венгрия не тянет с решением о приеме Швеции в НАТО, заявил Орбан - РИА Новости, 07.07.2023
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15:29 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/vengriya-1882817748.html
Венгрия не тянет с решением о приеме Швеции в НАТО, заявил Орбан
Венгрия не тянет с решением о приеме Швеции в НАТО, заявил Орбан - РИА Новости, 07.07.2023
Венгрия не тянет с решением о приеме Швеции в НАТО, заявил Орбан
Венгрия поддерживает членство Швеции в НАТО и принятие решения по ратификации не откладывает, несмотря на летнюю паузу в работе парламента, заявил журналистам... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T15:29
2023-07-07T15:29
в мире
венгрия
швеция
сербия
карл нехаммер
виктор орбан
александр вучич
нато
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ВЕНА, 7 июл - РИА Новости. Венгрия поддерживает членство Швеции в НАТО и принятие решения по ратификации не откладывает, несмотря на летнюю паузу в работе парламента, заявил журналистам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире австрийского телеканала eXXpress. "Венгерское правительство уже решило позитивно по поводу вхождения Швеции в НАТО. Мы поддерживаем присоединение Швеции, но венгерский парламент пока не ратифицировал это решение. Мы в постоянном контакте с генсеком НАТО и с турецкой стороной", - сказал Орбан на пресс-конференции в рамках миграционного саммита Австрии, Венгрии и Сербии в Вене, отвечая на вопрос, сможет ли венгерская сторона принять решение по поводу вступления Швеции в НАТО, если венгерский парламент в настоящий момент из-за летней паузы до сентября не заседает. Трансляция мероприятия велась в прямом эфире австрийского телеканала eXXpress. "Если что-то нужно будет сделать, мы будем действовать. Таким образом, Венгрия не откладывает принятие решения", - добавил венгерский премьер. В Вене в пятницу проходит миграционный саммит Австрии, Венгрии и Сербии с участием австрийского канцлера Карла Нехаммера, венгерского премьера и президента Сербии Александра Вучича. Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
https://ria.ru/20230707/shvetsiya-1882729995.html
https://ria.ru/20230706/nato-1882522975.html
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в мире, венгрия, швеция, сербия, карл нехаммер, виктор орбан, александр вучич, нато
В мире, Венгрия, Швеция, Сербия, Карл Нехаммер, Виктор Орбан, Александр Вучич, НАТО
Венгрия не тянет с решением о приеме Швеции в НАТО, заявил Орбан

Премьер Орбан: Венгрия не тянет с решением о приеме Швеции в НАТО, несмотря на каникулы

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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ВЕНА, 7 июл - РИА Новости. Венгрия поддерживает членство Швеции в НАТО и принятие решения по ратификации не откладывает, несмотря на летнюю паузу в работе парламента, заявил журналистам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире австрийского телеканала eXXpress.
"Венгерское правительство уже решило позитивно по поводу вхождения Швеции в НАТО. Мы поддерживаем присоединение Швеции, но венгерский парламент пока не ратифицировал это решение. Мы в постоянном контакте с генсеком НАТО и с турецкой стороной", - сказал Орбан на пресс-конференции в рамках миграционного саммита Австрии, Венгрии и Сербии в Вене, отвечая на вопрос, сможет ли венгерская сторона принять решение по поводу вступления Швеции в НАТО, если венгерский парламент в настоящий момент из-за летней паузы до сентября не заседает. Трансляция мероприятия велась в прямом эфире австрийского телеканала eXXpress.
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"Если что-то нужно будет сделать, мы будем действовать. Таким образом, Венгрия не откладывает принятие решения", - добавил венгерский премьер.
В Вене в пятницу проходит миграционный саммит Австрии, Венгрии и Сербии с участием австрийского канцлера Карла Нехаммера, венгерского премьера и президента Сербии Александра Вучича.
Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
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В миреВенгрияШвецияСербияКарл НехаммерВиктор ОрбанАлександр ВучичНАТО
 
 
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