https://ria.ru/20230707/vengriya-1882817748.html

Венгрия не тянет с решением о приеме Швеции в НАТО, заявил Орбан

Венгрия не тянет с решением о приеме Швеции в НАТО, заявил Орбан - РИА Новости, 07.07.2023

Венгрия не тянет с решением о приеме Швеции в НАТО, заявил Орбан

Венгрия поддерживает членство Швеции в НАТО и принятие решения по ратификации не откладывает, несмотря на летнюю паузу в работе парламента, заявил журналистам... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T15:29

2023-07-07T15:29

2023-07-07T15:29

в мире

венгрия

швеция

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александр вучич

нато

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ВЕНА, 7 июл - РИА Новости. Венгрия поддерживает членство Швеции в НАТО и принятие решения по ратификации не откладывает, несмотря на летнюю паузу в работе парламента, заявил журналистам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире австрийского телеканала eXXpress. "Венгерское правительство уже решило позитивно по поводу вхождения Швеции в НАТО. Мы поддерживаем присоединение Швеции, но венгерский парламент пока не ратифицировал это решение. Мы в постоянном контакте с генсеком НАТО и с турецкой стороной", - сказал Орбан на пресс-конференции в рамках миграционного саммита Австрии, Венгрии и Сербии в Вене, отвечая на вопрос, сможет ли венгерская сторона принять решение по поводу вступления Швеции в НАТО, если венгерский парламент в настоящий момент из-за летней паузы до сентября не заседает. Трансляция мероприятия велась в прямом эфире австрийского телеканала eXXpress. "Если что-то нужно будет сделать, мы будем действовать. Таким образом, Венгрия не откладывает принятие решения", - добавил венгерский премьер. В Вене в пятницу проходит миграционный саммит Австрии, Венгрии и Сербии с участием австрийского канцлера Карла Нехаммера, венгерского премьера и президента Сербии Александра Вучича. Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.

https://ria.ru/20230707/shvetsiya-1882729995.html

https://ria.ru/20230706/nato-1882522975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, швеция, сербия, карл нехаммер, виктор орбан, александр вучич, нато