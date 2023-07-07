https://ria.ru/20230707/vaktsinatsiya-1882698420.html
Вакцинация от менингококковой инфекции показана почти всем, считает эксперт
Вакцинация от менингококковой инфекции показана почти всем, считает эксперт - РИА Новости, 07.07.2023
Вакцинация от менингококковой инфекции показана почти всем, считает эксперт
Защитить от менингококковой инфекции может только вакцинация, показана она практически всем, но перед прививкой нужна консультация педиатра или терапевта,... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T00:25
2023-07-07T00:25
2023-07-07T00:25
свердловская область
екатеринбург
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ozon
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Защитить от менингококковой инфекции может только вакцинация, показана она практически всем, но перед прививкой нужна консультация педиатра или терапевта, заявила руководитель референс-центра по мониторингу за бактериальными менингитами ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Королева. Роспотребнадзор Свердловской области в среду сообщил о регистрации семи случаев менингококковой инфекции у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. По последней информации регионального минздрава, двое из заболевших скончались, причины их смерти устанавливаются. "Вакцинация от менингококковой инфекции показана практически всем при условии, что у взрослого или ребенка на данный момент нет острого заболевания. Перед прививкой необходима консультация педиатра или терапевта. Кроме того, у каждой вакцины есть свои возрастные ограничения для применения",- сказала Королева журналистам. Она уточнила, что разобраться во всех вопросах вакцинации поможет врач. Прививка от менингококковой инфекции не входит в перечень обязательных, тем не менее, ее рекомендуется делать в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и в рамках региональных календарей профилактических прививок, пояснила специалист. По ее словам, сегодня разработаны несколько вакцин против менингококковой инфекции, которые направлены на выработку иммунитета к наиболее распространенным и опасным серогруппам менингококка. После гибели двух человек СК организовал проверки по каждому из двух указанных случаев, прокуратура взяла на контроль проведение эпидемиологического расследования.
https://ria.ru/20230527/protest-1874580415.html
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свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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свердловская область, екатеринбург, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ozon, следственный комитет россии (ск рф)
Свердловская область, Екатеринбург, Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Ozon, Следственный комитет России (СК РФ)
Вакцинация от менингококковой инфекции показана почти всем, считает эксперт
Эксперт Королева: вакцинация от менингококковой инфекции показана почти всем
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Защитить от менингококковой инфекции может только вакцинация, показана она практически всем, но перед прививкой нужна консультация педиатра или терапевта, заявила руководитель референс-центра по мониторингу за бактериальными менингитами ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Королева.
Роспотребнадзор Свердловской области
в среду сообщил о регистрации семи случаев менингококковой инфекции у сотрудников распределительного центра Ozon
в Екатеринбурге
. По последней информации регионального минздрава, двое из заболевших скончались, причины их смерти устанавливаются.
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"Вакцинация от менингококковой инфекции показана практически всем при условии, что у взрослого или ребенка на данный момент нет острого заболевания. Перед прививкой необходима консультация педиатра или терапевта. Кроме того, у каждой вакцины есть свои возрастные ограничения для применения",- сказала Королева журналистам.
Она уточнила, что разобраться во всех вопросах вакцинации поможет врач.
Прививка от менингококковой инфекции не входит в перечень обязательных, тем не менее, ее рекомендуется делать в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и в рамках региональных календарей профилактических прививок, пояснила специалист.
По ее словам, сегодня разработаны несколько вакцин против менингококковой инфекции, которые направлены на выработку иммунитета к наиболее распространенным и опасным серогруппам менингококка.
После гибели двух человек СК
организовал проверки по каждому из двух указанных случаев, прокуратура взяла на контроль проведение эпидемиологического расследования.
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